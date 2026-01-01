Знижка до 68% на Invoice Ninja

Розгорніть Invoice Ninja в один клік.

Платформа з відкритим кодом для виставлення рахунків, розрахунків та платежів, розроблена для фрилансерів та малого бізнесу.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Invoice Ninja в один клік.

Виберіть тариф VPS для Invoice Ninja

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Invoice Ninja

Invoice Ninja — це багатофункціональна платформа з відкритим вихідним кодом для створення рахунків-фактур, відстеження витрат, управління клієнтами та прийому платежів. Їй довіряють понад 100 000 компаній по всьому світу, вона підтримує понад 40 платіжних шлюзів, автоматичні нагадування, регулярні рахунки-фактури та відстеження часу — все в одній самостійно розміщеній програмі.

Запуск Invoice Ninja на власному VPS зберігає ваші фінансові дані під вашим контролем без комісій за транзакцію, без абонентської плати та без прив'язки до постачальника. Ви отримуєте повне право власності на записи клієнтів, історію платежів та фінансові звіти без обміну конфіденційними бізнес-даними зі сторонніми постачальниками SaaS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Invoice Ninja

Мультишлюзові платежі

Приймайте платежі через Stripe, PayPal, Authorize.net та понад 40 інших платіжних шлюзів безпосередньо на рахунках клієнтів без додаткових підписок.

Періодичні рахунки

Автоматизуйте виставлення рахунків для клієнтів на абонентській основі із запланованими рахунками, які генеруються та надсилаються за налаштованим циклом без ручного втручання.

Облік часу

Реєструйте оплачувані години за допомогою вбудованого таймера та перетворюйте відстежений час безпосередньо в позиції рахунків-фактур одним кліком.

Клієнтський портал

Надайте клієнтам фірмовий портал самообслуговування для перегляду рахунків, здійснення платежів та завантаження виписок без прямого звернення до вас.

Управління витрат

Відстежуйте бізнес-витрати, додавайте квитанції та перетворюйте витрати на рахунки для клієнтів в одному безперебійному робочому процесі.

Чому варто запускати Invoice Ninja у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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