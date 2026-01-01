Розгорніть Invoice Ninja в один клік.
Платформа з відкритим кодом для виставлення рахунків, розрахунків та платежів, розроблена для фрилансерів та малого бізнесу.
Виберіть тариф VPS для Invoice Ninja
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Invoice Ninja
Invoice Ninja — це багатофункціональна платформа з відкритим вихідним кодом для створення рахунків-фактур, відстеження витрат, управління клієнтами та прийому платежів. Їй довіряють понад 100 000 компаній по всьому світу, вона підтримує понад 40 платіжних шлюзів, автоматичні нагадування, регулярні рахунки-фактури та відстеження часу — все в одній самостійно розміщеній програмі.
Запуск Invoice Ninja на власному VPS зберігає ваші фінансові дані під вашим контролем без комісій за транзакцію, без абонентської плати та без прив'язки до постачальника. Ви отримуєте повне право власності на записи клієнтів, історію платежів та фінансові звіти без обміну конфіденційними бізнес-даними зі сторонніми постачальниками SaaS.
Ключові характеристики Invoice Ninja
Мультишлюзові платежі
Приймайте платежі через Stripe, PayPal, Authorize.net та понад 40 інших платіжних шлюзів безпосередньо на рахунках клієнтів без додаткових підписок.
Періодичні рахунки
Автоматизуйте виставлення рахунків для клієнтів на абонентській основі із запланованими рахунками, які генеруються та надсилаються за налаштованим циклом без ручного втручання.
Облік часу
Реєструйте оплачувані години за допомогою вбудованого таймера та перетворюйте відстежений час безпосередньо в позиції рахунків-фактур одним кліком.
Клієнтський портал
Надайте клієнтам фірмовий портал самообслуговування для перегляду рахунків, здійснення платежів та завантаження виписок без прямого звернення до вас.
Управління витрат
Відстежуйте бізнес-витрати, додавайте квитанції та перетворюйте витрати на рахунки для клієнтів в одному безперебійному робочому процесі.
Чому варто запускати Invoice Ninja у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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