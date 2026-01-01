Invoice Ninja — це багатофункціональна платформа з відкритим вихідним кодом для створення рахунків-фактур, відстеження витрат, управління клієнтами та прийому платежів. Їй довіряють понад 100 000 компаній по всьому світу, вона підтримує понад 40 платіжних шлюзів, автоматичні нагадування, регулярні рахунки-фактури та відстеження часу — все в одній самостійно розміщеній програмі.

Запуск Invoice Ninja на власному VPS зберігає ваші фінансові дані під вашим контролем без комісій за транзакцію, без абонентської плати та без прив'язки до постачальника. Ви отримуєте повне право власності на записи клієнтів, історію платежів та фінансові звіти без обміну конфіденційними бізнес-даними зі сторонніми постачальниками SaaS.