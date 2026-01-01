Jotty — це мінімалістичний інструмент для продуктивності з самостійним розміщенням, який зберігає всі дані у файлах Markdown і JSON, не потребуючи бази даних. Він поєднує WYSIWYG-редактор TipTap для розширених нотаток і чеклістів з Kanban-дошками та базовим відстеженням часу, охоплюючи щоденне керування завданнями без зайвої складності.

Запуск Jotty на власному VPS означає, що нотатки та списки завдань залишаються приватними, доступними з будь-якого пристрою та без абонентської плати. Підтримка кількох користувачів з адмін-панеллю дозволяє сім'ям або невеликим командам ділитися одним екземпляром з окремими колекціями нотаток та опціональним спільним доступом за посиланнями.