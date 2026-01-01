Розгорніть Jotty в один клік.
Легкий, файловий менеджер для нотаток і завдань з Kanban-дошками та підтримкою Markdown — база даних не потрібна.
Виберіть тариф VPS для Jotty
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jotty
Jotty — це мінімалістичний інструмент для продуктивності з самостійним розміщенням, який зберігає всі дані у файлах Markdown і JSON, не потребуючи бази даних. Він поєднує WYSIWYG-редактор TipTap для розширених нотаток і чеклістів з Kanban-дошками та базовим відстеженням часу, охоплюючи щоденне керування завданнями без зайвої складності.
Запуск Jotty на власному VPS означає, що нотатки та списки завдань залишаються приватними, доступними з будь-якого пристрою та без абонентської плати. Підтримка кількох користувачів з адмін-панеллю дозволяє сім'ям або невеликим командам ділитися одним екземпляром з окремими колекціями нотаток та опціональним спільним доступом за посиланнями.
Ключові характеристики Jotty
Файлове сховище
Нотатки та завдання зберігаються як файли Markdown та JSON — їх легко архівувати, контролювати версії або переносити без використання пропрієтарних інструментів експорту.
Редактор форматованого тексту
WYSIWYG-редактор на базі TipTap підтримує Markdown, блоки коду з підсвічуванням синтаксису та контрольні списки з функцією перетягування для продуктивного ведення нотаток.
Канбан-дошки
Візуалізуйте робочі процеси завдань за допомогою проєктних дошок у стилі Kanban та вбудованого відстеження часу, без розгортання громіздкої платформи для управління проєктами.
Багатокористувацький доступ
Панель адміністратора підтримує кілька облікових записів користувачів з окремими колекціями нотаток та спільними посиланнями для вибіркової співпраці.
Чому варто запускати Jotty у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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