Розгорніть NextChat в один клік.
Самостійно розміщений інтерфейс чату зі ШІ з підтримкою OpenAI, Claude, Gemini та 20+ провайдерів через один відшліфований інтерфейс.
Виберіть тариф VPS для NextChat
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NextChat
NextChat (раніше ChatGPT-Next-Web) — це інтерфейс чату з відкритим вихідним кодом, що має понад 88 000 зірок на GitHub — найпопулярніший доступний клієнт ШІ-чату з самостійним розміщенням. Він підключається до OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek та десятків інших провайдерів, дозволяючи вам спілкуватися з будь-якою LLM через єдиний послідовний UI без перемикання між панелями керування або оплати стороннього сервісу-обгортки.
Самостійне розміщення NextChat зберігає ваші API-ключі та історію розмов приватними. Доступ можна заблокувати паролем, а всі дані чату зберігаються в браузері користувача — немає бази даних для керування та збереження даних на стороні сервера.
Ключові характеристики NextChat
Підтримка кількох провайдерів
Підключайтеся до OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI та 20+ інших провайдерів з єдиного інтерфейсу, не перемикаючи інструменти.
Вбудована бібліотека промптів
Сотні готових системних підказок для написання, кодування, аналізу та перекладу — або створюйте та зберігайте власні шаблони.
Захист коду доступу
Обмежте, хто може використовувати екземпляр за допомогою пароля, запобігаючи несанкціонованому використанню ключів API при публічному розгортанні.
База даних не потрібна
Усі розмови зберігаються в браузері користувача — сервер залишається без збереження стану, що робить розгортання та обслуговування мінімальними.
Відображення Markdown та коду
Відповіді відображаються з повною підтримкою Markdown, включно з блоками коду з підсвічуванням синтаксису, таблицями, математичними формулами LaTeX та вбудованим HTML.
Підтримка плагіна MCP
Увімкнути протокол контексту моделі (MCP), щоб розширити можливості помічника за допомогою зовнішніх інструментів, доступу до файлів та спеціальних інтеграцій.
Чому варто запускати NextChat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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