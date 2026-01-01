NextChat (раніше ChatGPT-Next-Web) — це інтерфейс чату з відкритим вихідним кодом, що має понад 88 000 зірок на GitHub — найпопулярніший доступний клієнт ШІ-чату з самостійним розміщенням. Він підключається до OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek та десятків інших провайдерів, дозволяючи вам спілкуватися з будь-якою LLM через єдиний послідовний UI без перемикання між панелями керування або оплати стороннього сервісу-обгортки.

Самостійне розміщення NextChat зберігає ваші API-ключі та історію розмов приватними. Доступ можна заблокувати паролем, а всі дані чату зберігаються в браузері користувача — немає бази даних для керування та збереження даних на стороні сервера.