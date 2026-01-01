SickGear є найстабільнішим і найповнішим за функціоналом форком оригінального проєкту Sick-Beard, який підтримується спільнотою — це самостійно розміщений сервер автоматизації телешоу, який відстежує серіали, за якими ви стежите, моніторить індексатори Usenet та торрент-трекери на наявність нових епізодів і передає знайдені релізи вашому завантажувачу для автоматичного імпорту в бібліотеку. Він безперервно розробляється з 2014 року з акцентом на надійність, широке покриття індексаторів та досконалий веб-інтерфейс, натхненний оригінальним дизайном Sick-Beard.

Самостійне розміщення SickGear на VPS забезпечує безперебійну роботу вашої автоматизації телешоу 24/7, тож епізоди з'являються у вашій бібліотеці за лічені хвилини після виходу. Він природно поєднується з Plex, Jellyfin, Emby та ширшим медіа-стеком Servarr, а також працює практично з кожним індексатором Newznab і Torznab.