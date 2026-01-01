Встановити SickGear в один клік.
Стабільний сервер автоматизації телешоу — довготривалий, повнофункціональний форк Sick-Beard для самостійно розміщених PVR-систем.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SickGear
SickGear є найстабільнішим і найповнішим за функціоналом форком оригінального проєкту Sick-Beard, який підтримується спільнотою — це самостійно розміщений сервер автоматизації телешоу, який відстежує серіали, за якими ви стежите, моніторить індексатори Usenet та торрент-трекери на наявність нових епізодів і передає знайдені релізи вашому завантажувачу для автоматичного імпорту в бібліотеку. Він безперервно розробляється з 2014 року з акцентом на надійність, широке покриття індексаторів та досконалий веб-інтерфейс, натхненний оригінальним дизайном Sick-Beard.
Самостійне розміщення SickGear на VPS забезпечує безперебійну роботу вашої автоматизації телешоу 24/7, тож епізоди з'являються у вашій бібліотеці за лічені хвилини після виходу. Він природно поєднується з Plex, Jellyfin, Emby та ширшим медіа-стеком Servarr, а також працює практично з кожним індексатором Newznab і Torznab.
Ключові характеристики SickGear
Показати відстеження з профілями якості
Налаштування для кожного шоу щодо якості, роздільної здатності, мови та кодека означають, що кожна назва отримується саме в тому форматі, який ви бажаєте.
Широка підтримка індексатора
Сумісність з Newznab і Torznab, а також прямі плагіни для багатьох приватних трекерів охоплюють практично кожен індексатор Usenet і торрентів.
Нативна інтеграція завантажувача
Вбудовані плагіни для NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge та rTorrent дозволяють SickGear організовувати повний конвеєр завантажень.
Пошук субтитрів
Інтеграція OpenSubtitles, Addic7ed та Podnapisi завантажує відповідні субтитри обраними мовами одразу після кожного завантаження.
Підтримка аніме та спеціальних форматів
Вбудована інтеграція AniDB обробляє специфічні для аніме правила іменування та абсолютну нумерацію епізодів без ручних обхідних шляхів.
Чому варто запускати SickGear у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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