SpacetimeDB усуває традиційний стек бекенду, поєднуючи реляційну базу даних та сервер додатків в єдиний процес розгортання. Замість того, щоб підтримувати окремий API-рівень між вашими клієнтами та даними, клієнти підключаються безпосередньо до SpacetimeDB і виконують логіку на стороні сервера — так звані модулі — всередині самої бази даних. Створена на Rust зі станом у пам'яті та збереженням даних за допомогою журналу попереднього запису, вона забезпечує стабільний час відгуку менше мілісекунди без допоміжних сервісів.

Самостійне розміщення SpacetimeDB на VPS надає вам виділені CPU та ОЗП — основні важелі продуктивності для її архітектури в пам'яті — зберігаючи при цьому всі дані додатків та код модулів під вашим повним контролем без прив'язки до постачальника.