Розгорніть SpacetimeDB: встановлення в один клік.
Реляційна база даних і сервер додатків в одному — клієнти підключаються безпосередньо та виконують логіку всередині бази даних із затримкою менше мілісекунди.
Виберіть тариф VPS для SpacetimeDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SpacetimeDB
SpacetimeDB усуває традиційний стек бекенду, поєднуючи реляційну базу даних та сервер додатків в єдиний процес розгортання. Замість того, щоб підтримувати окремий API-рівень між вашими клієнтами та даними, клієнти підключаються безпосередньо до SpacetimeDB і виконують логіку на стороні сервера — так звані модулі — всередині самої бази даних. Створена на Rust зі станом у пам'яті та збереженням даних за допомогою журналу попереднього запису, вона забезпечує стабільний час відгуку менше мілісекунди без допоміжних сервісів.
Самостійне розміщення SpacetimeDB на VPS надає вам виділені CPU та ОЗП — основні важелі продуктивності для її архітектури в пам'яті — зберігаючи при цьому всі дані додатків та код модулів під вашим повним контролем без прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики SpacetimeDB
Без окремого шару API
Клієнти підключаються безпосередньо до бази даних і виконують модулі всередині неї, замінюючи цілий рівень веб-серверів, черг повідомлень та API одним процесом.
Підписки в реальному часі
Клієнти підписуються на зміни в таблицях і миттєво отримують автоматичну дельта-синхронізацію — без опитування, без окремого сервера WebSocket.
Модульна логіка
Пишіть логіку серверних додатків на Rust або C# і розгортайте її як скомпільований модуль безпосередньо в базу даних для високої продуктивності та безпеки.
В пам'яті зі збереженням
Весь стан застосунку зберігається в пам'яті для швидкого читання, а журнал попереднього запису забезпечує збереження даних після перезапусків і збоїв без складних налаштувань резервного копіювання.
Перевірений у виробництві
Забезпечує роботу всього бекенду BitCraft Online, масштабної багатокористувацької гри, де весь стан у реальному часі керується єдиним екземпляром SpacetimeDB.
Чому варто запускати SpacetimeDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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