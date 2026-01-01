Знижка до 68% на SpacetimeDB

Розгорніть SpacetimeDB: встановлення в один клік.

Реляційна база даних і сервер додатків в одному — клієнти підключаються безпосередньо та виконують логіку всередині бази даних із затримкою менше мілісекунди.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть SpacetimeDB: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для SpacetimeDB

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SpacetimeDB

SpacetimeDB усуває традиційний стек бекенду, поєднуючи реляційну базу даних та сервер додатків в єдиний процес розгортання. Замість того, щоб підтримувати окремий API-рівень між вашими клієнтами та даними, клієнти підключаються безпосередньо до SpacetimeDB і виконують логіку на стороні сервера — так звані модулі — всередині самої бази даних. Створена на Rust зі станом у пам'яті та збереженням даних за допомогою журналу попереднього запису, вона забезпечує стабільний час відгуку менше мілісекунди без допоміжних сервісів.

Самостійне розміщення SpacetimeDB на VPS надає вам виділені CPU та ОЗП — основні важелі продуктивності для її архітектури в пам'яті — зберігаючи при цьому всі дані додатків та код модулів під вашим повним контролем без прив'язки до постачальника.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SpacetimeDB

Без окремого шару API

Клієнти підключаються безпосередньо до бази даних і виконують модулі всередині неї, замінюючи цілий рівень веб-серверів, черг повідомлень та API одним процесом.

Підписки в реальному часі

Клієнти підписуються на зміни в таблицях і миттєво отримують автоматичну дельта-синхронізацію — без опитування, без окремого сервера WebSocket.

Модульна логіка

Пишіть логіку серверних додатків на Rust або C# і розгортайте її як скомпільований модуль безпосередньо в базу даних для високої продуктивності та безпеки.

В пам'яті зі збереженням

Весь стан застосунку зберігається в пам'яті для швидкого читання, а журнал попереднього запису забезпечує збереження даних після перезапусків і збоїв без складних налаштувань резервного копіювання.

Перевірений у виробництві

Забезпечує роботу всього бекенду BitCraft Online, масштабної багатокористувацької гри, де весь стан у реальному часі керується єдиним екземпляром SpacetimeDB.

Чому варто запускати SpacetimeDB у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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