EmbyStat — це спеціалізований застосунок для аналітики та статистики для медіасерверів Emby та Jellyfin. Він безпосередньо підключається до API вашого медіасервера для збору даних про вашу бібліотеку, звички перегляду та продуктивність сервера, представляючи інформацію за допомогою візуальних панелей керування та детальних звітів.

Розгортання EmbyStat на VPS забезпечує безперервний збір даних у фоновому режимі та завжди доступну аналітику без споживання ресурсів на самому медіасервері. Постійне сховище зберігає історичну статистику для довгострокового аналізу тенденцій, а запланований збір даних підтримує актуальність звітів без ручного втручання.