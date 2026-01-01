Розгорніть EmbyStat в один клік.
Панель статистики та аналітики для медіасерверів Emby і Jellyfin з детальною інформацією про бібліотеку та звітами про перегляди.
Виберіть тариф VPS для EmbyStat
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою EmbyStat
EmbyStat — це спеціалізований застосунок для аналітики та статистики для медіасерверів Emby та Jellyfin. Він безпосередньо підключається до API вашого медіасервера для збору даних про вашу бібліотеку, звички перегляду та продуктивність сервера, представляючи інформацію за допомогою візуальних панелей керування та детальних звітів.
Розгортання EmbyStat на VPS забезпечує безперервний збір даних у фоновому режимі та завжди доступну аналітику без споживання ресурсів на самому медіасервері. Постійне сховище зберігає історичну статистику для довгострокового аналізу тенденцій, а запланований збір даних підтримує актуальність звітів без ручного втручання.
Ключові характеристики EmbyStat
Статистика бібліотеки
Детальний аналіз вашої бібліотеки фільмів та серіалів за жанром, якістю, мовою та рейтингом дає повне уявлення про вашу медіаколекцію.
Перегляд Аналітики
Відстежуйте історію переглядів та моделі перегляду для кожного користувача, виявляючи, який контент переглядається, переглядається повторно або залишається незавершеним.
Виявлення дублікатів
Виявляє дублікати файлів у вашій бібліотеці, допомагаючи звільнити місце на диску та підтримувати чисту, добре організовану колекцію.
Моніторинг здоров'я сервера
Відстежує показники продуктивності сервера та активність користувачів, щоб допомогти виявити вузькі місця та забезпечити безперебійний потоковий досвід.
Інтерактивні діаграми
Візуальні інформаційні панелі з діаграмами та графіками дозволяють легко досліджувати тенденції та ділитися аналітичними даними бібліотеки з першого погляду.
Чому варто запускати EmbyStat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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