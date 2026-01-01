Firefox у Docker запускає повнофункціональний браузер на вашому VPS і транслює його в будь-який сучасний веббраузер через веб-інтерфейс. Це забезпечує ізольоване середовище перегляду, яке захищає ваші локальні пристрої, маскує вашу домашню IP-адресу і дозволяє підтримувати послідовний профіль перегляду — з закладками, паролями та розширеннями — доступний з будь-якої точки світу.

Самостійний хостинг Firefox на вашому VPS означає, що ваші сеанси перегляду ніколи не обробляються через комерційний сервіс віддаленого робочого столу, надаючи дослідникам безпеки, користувачам, які дбають про конфіденційність, та віддаленим командам приватний, завжди доступний браузер під їхнім власним контролем.