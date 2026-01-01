Встановіть Firefox одним кліком.
Самостійно розгорнутий браузер Firefox, доступний з будь-якого пристрою через вебінтерфейс, зі збереженням закладок, розширень та налаштувань.
Виберіть тариф VPS для Firefox
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Firefox
Firefox у Docker запускає повнофункціональний браузер на вашому VPS і транслює його в будь-який сучасний веббраузер через веб-інтерфейс. Це забезпечує ізольоване середовище перегляду, яке захищає ваші локальні пристрої, маскує вашу домашню IP-адресу і дозволяє підтримувати послідовний профіль перегляду — з закладками, паролями та розширеннями — доступний з будь-якої точки світу.
Самостійний хостинг Firefox на вашому VPS означає, що ваші сеанси перегляду ніколи не обробляються через комерційний сервіс віддаленого робочого столу, надаючи дослідникам безпеки, користувачам, які дбають про конфіденційність, та віддаленим командам приватний, завжди доступний браузер під їхнім власним контролем.
Ключові характеристики Firefox
Ізольоване середовище перегляду
Переглядайте з IP-адреси VPS замість локального з'єднання, захищаючи локальну систему від веб-загроз та маскуючи домашню адресу.
Постійний профіль
Закладки, історія, паролі та встановлені розширення зберігаються після перезапуску контейнера, щоразу забезпечуючи стабільний досвід роботи в браузері.
Доступ з будь-якого пристрою
Відкрийте сеанс браузера в будь-якому сучасному веббраузері — не потрібна інсталяція програмного забезпечення або VNC-клієнт на пристрої, що здійснює доступ.
Підтримка розширень
Встановлюйте будь-які доповнення Firefox, включно з блокувальниками реклами, менеджерами паролів та інструментами конфіденційності, так само, як ви це робили б на локальній інсталяції Firefox.
Потокове аудіо
Веб-аудіо увімкнено за замовчуванням, щоб можна було відтворювати медіа, переглядати відео та використовувати веб-додатки для голосового зв'язку через віддалений сеанс.
Чому варто запускати Firefox у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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