Розгорнути Plone: інсталяція в один клік.
Безпечна система керування вмістом з відкритим вихідним кодом, якій довіряють уряди, університети та підприємства понад два десятиліття.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Plone
Plone — це зріла, корпоративного рівня CMS з відкритим вихідним кодом, побудована на надійній основі Python. Вона забезпечує роботу тисяч сайтів у державних установах, університетах, неурядових організаціях та глобальних корпораціях, маючи більш ніж 20-річний досвід без жодної зареєстрованої вразливості віддаленого виконання коду. Plone 6 постачається з класичним інтерфейсом користувача — повнофункціональним середовищем для редагування з детальним контролем доступу на основі ролей, багатомовним контентом, керуванням версіями та багатою екосистемою доповнень, що налічує понад 300 пакетів.
Самостійний хостинг Plone на вашому VPS дає вам повне право власності на ваш контент та дані користувачів, без ліцензування за кожне робоче місце, а також гнучкість розширення платформи за допомогою доповнень Python та REST API, що забезпечує безголові та гібридні робочі процеси публікації.
Ключові характеристики Plone
Безпека корпоративного рівня
Plone має 20-річну історію безпеки та віддану команду безпеки — що робить її обраною CMS для державних та медичних організацій, які не можуть дозволити собі витоки даних.
Деталізований контроль доступу
Визначте ролі та дозволи на будь-якому рівні дерева вмісту, щоб редактори, рецензенти та читачі бачили та змінювали лише те, до чого вони мають авторизований доступ.
Повне версіонування вмісту
Кожна зміна вмісту відстежується і є оборотною — порівнюйте версії, відновлюйте попередні стани та ведіть повний журнал аудиту без додаткових плагінів.
Багатомовна підтримка
Керуйте вмістом багатьма мовами завдяки вбудованим робочим процесам перекладу, навігації з урахуванням мови та елементам керування публікацією для кожної мови.
REST API
Шар plone.restapi надає весь вміст та конфігурацію як кінцеві точки JSON, що дозволяє безголову публікацію, мобільні додатки та інтеграції зі сторонніми сервісами.
Розширювана екосистема додатків
Понад 300 додатків спільноти охоплюють електронну комерцію, LDAP-автентифікацію, розширений пошук та власні робочі процеси — усі встановлюються без розгалуження ядра.
Чому варто запускати Plone у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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