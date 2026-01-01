Знижка до 68% на Plone

Розгорнути Plone: інсталяція в один клік.

Безпечна система керування вмістом з відкритим вихідним кодом, якій довіряють уряди, університети та підприємства понад два десятиліття.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Plone: інсталяція в один клік.

Виберіть тариф VPS для Plone

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Plone

Plone — це зріла, корпоративного рівня CMS з відкритим вихідним кодом, побудована на надійній основі Python. Вона забезпечує роботу тисяч сайтів у державних установах, університетах, неурядових організаціях та глобальних корпораціях, маючи більш ніж 20-річний досвід без жодної зареєстрованої вразливості віддаленого виконання коду. Plone 6 постачається з класичним інтерфейсом користувача — повнофункціональним середовищем для редагування з детальним контролем доступу на основі ролей, багатомовним контентом, керуванням версіями та багатою екосистемою доповнень, що налічує понад 300 пакетів.

Самостійний хостинг Plone на вашому VPS дає вам повне право власності на ваш контент та дані користувачів, без ліцензування за кожне робоче місце, а також гнучкість розширення платформи за допомогою доповнень Python та REST API, що забезпечує безголові та гібридні робочі процеси публікації.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Plone

Безпека корпоративного рівня

Plone має 20-річну історію безпеки та віддану команду безпеки — що робить її обраною CMS для державних та медичних організацій, які не можуть дозволити собі витоки даних.

Деталізований контроль доступу

Визначте ролі та дозволи на будь-якому рівні дерева вмісту, щоб редактори, рецензенти та читачі бачили та змінювали лише те, до чого вони мають авторизований доступ.

Повне версіонування вмісту

Кожна зміна вмісту відстежується і є оборотною — порівнюйте версії, відновлюйте попередні стани та ведіть повний журнал аудиту без додаткових плагінів.

Багатомовна підтримка

Керуйте вмістом багатьма мовами завдяки вбудованим робочим процесам перекладу, навігації з урахуванням мови та елементам керування публікацією для кожної мови.

REST API

Шар plone.restapi надає весь вміст та конфігурацію як кінцеві точки JSON, що дозволяє безголову публікацію, мобільні додатки та інтеграції зі сторонніми сервісами.

Розширювана екосистема додатків

Понад 300 додатків спільноти охоплюють електронну комерцію, LDAP-автентифікацію, розширений пошук та власні робочі процеси — усі встановлюються без розгалуження ядра.

Чому варто запускати Plone у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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