Plone — це зріла, корпоративного рівня CMS з відкритим вихідним кодом, побудована на надійній основі Python. Вона забезпечує роботу тисяч сайтів у державних установах, університетах, неурядових організаціях та глобальних корпораціях, маючи більш ніж 20-річний досвід без жодної зареєстрованої вразливості віддаленого виконання коду. Plone 6 постачається з класичним інтерфейсом користувача — повнофункціональним середовищем для редагування з детальним контролем доступу на основі ролей, багатомовним контентом, керуванням версіями та багатою екосистемою доповнень, що налічує понад 300 пакетів.

Самостійний хостинг Plone на вашому VPS дає вам повне право власності на ваш контент та дані користувачів, без ліцензування за кожне робоче місце, а також гнучкість розширення платформи за допомогою доповнень Python та REST API, що забезпечує безголові та гібридні робочі процеси публікації.