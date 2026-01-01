Розгортання WebTop: встановлення в один клік.
Повноцінне робоче середовище Linux у браузері зі збереженням сесій, керуванням файлами та підтримкою аудіо/відео.
Виберіть тариф VPS для WebTop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WebTop
WebTop надає повне середовище робочого столу Linux, доступне з будь-якого браузера через потокову передачу KasmVNC. Створений LinuxServer.io, він надає KDE, XFCE та інші середовища робочого столу зі стійким сховищем домашнього каталогу, інтегрованим керуванням файлами, наскрізною передачею аудіо та відео, а також плавною графічною продуктивністю завдяки конфігурації спільної пам'яті.
Самостійне розміщення WebTop на VPS надає вам безпечний віддалений робочий стіл, доступний без VPN або клієнтського програмного забезпечення RDP. Він ідеально підходить для запуску графічних програм Linux з обмежених середовищ, забезпечуючи послідовний робочий простір для розробки або продуктивності, доступний з будь-якого пристрою з браузером.
Ключові характеристики WebTop
Браузерний робочий стіл
Отримайте доступ до повноцінного робочого столу Linux з будь-якого браузера без встановлення VPN, RDP або клієнтського програмного забезпечення для віддаленого робочого столу.
Кілька робочих середовищ
Обирайте з KDE, XFCE, MATE та інших середовищ робочого столу залежно від ваших робочих процесів та вподобань щодо ресурсів.
Постійне сховище
Домашній каталог та дані застосунків зберігаються між сеансами, зберігаючи ваші файли та конфігурації неушкодженими після повторних підключень.
Аудіо і відео підтримка
Наскрізна передача мультимедіа дозволяє відтворювати аудіо та відео у контейнерному середовищі робочого столу.
Безпечний віддалений доступ
Доступ до робочого столу через HTTPS за допомогою Traefik без прямого відкриття портів RDP або VNC в Інтернет.
Чому варто запускати WebTop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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