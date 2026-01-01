WebTop надає повне середовище робочого столу Linux, доступне з будь-якого браузера через потокову передачу KasmVNC. Створений LinuxServer.io, він надає KDE, XFCE та інші середовища робочого столу зі стійким сховищем домашнього каталогу, інтегрованим керуванням файлами, наскрізною передачею аудіо та відео, а також плавною графічною продуктивністю завдяки конфігурації спільної пам'яті.

Самостійне розміщення WebTop на VPS надає вам безпечний віддалений робочий стіл, доступний без VPN або клієнтського програмного забезпечення RDP. Він ідеально підходить для запуску графічних програм Linux з обмежених середовищ, забезпечуючи послідовний робочий простір для розробки або продуктивності, доступний з будь-якого пристрою з браузером.