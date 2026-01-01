LF Edge eKuiper — це проєкт Linux Foundation Edge, який забезпечує обробку потоків даних у реальному часі та аналітику на основі правил для периферійних пристроїв з обмеженими ресурсами. Маючи невеликий розмір приблизно 10 МБ, він отримує дані з брокерів MQTT, HTTP-кінцевих точок, Kafka, файлових джерел та десятків інших протоколів, а потім трансформує їх на льоту, використовуючи знайомий синтаксис SQL або візуальний редактор правил із функцією перетягування.

Самостійне розміщення eKuiper на власному VPS дає вам повний контроль над конвеєром IoT-аналітики — дані датчиків, бізнес-правила та висновки машинного навчання залишаються на вашій власній інфраструктурі, без плати за хмарні послуги за кожне повідомлення та без залежності від сторонніх постачальників. Цей шаблон об'єднує рушій eKuiper з офіційним веб-інтерфейсом менеджера для візуального створення потоків та правил.