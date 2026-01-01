Розгорніть eKuiper в один клік.
Легкий SQL та механізм правил для аналітики потокових даних у реальному часі на даних IoT на периферії.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою eKuiper
LF Edge eKuiper — це проєкт Linux Foundation Edge, який забезпечує обробку потоків даних у реальному часі та аналітику на основі правил для периферійних пристроїв з обмеженими ресурсами. Маючи невеликий розмір приблизно 10 МБ, він отримує дані з брокерів MQTT, HTTP-кінцевих точок, Kafka, файлових джерел та десятків інших протоколів, а потім трансформує їх на льоту, використовуючи знайомий синтаксис SQL або візуальний редактор правил із функцією перетягування.
Самостійне розміщення eKuiper на власному VPS дає вам повний контроль над конвеєром IoT-аналітики — дані датчиків, бізнес-правила та висновки машинного навчання залишаються на вашій власній інфраструктурі, без плати за хмарні послуги за кожне повідомлення та без залежності від сторонніх постачальників. Цей шаблон об'єднує рушій eKuiper з офіційним веб-інтерфейсом менеджера для візуального створення потоків та правил.
Ключові характеристики eKuiper
Обробка потоків SQL
Фільтрувати, агрегувати, об'єднувати та перетворювати потоки IoT у реальному часі, використовуючи синтаксис ANSI SQL, замість написання власного коду Go або Java.
Візуальний менеджер правил
Вбудована веб-консоль дозволяє створювати потоки, правила та конвеєри даних за допомогою графічного редактора з функцією перетягування, не торкаючись файлів конфігурації.
MQTT і Kafka нативний
Першокласні конектори для MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis та InfluxDB спрощують підключення промислових датчиків та брокерів повідомлень.
Інференція МЛ на периферії
Вбудовуйте моделі TensorFlow Lite та ONNX безпосередньо в SQL-запити для виконання виявлення аномалій та класифікації на потокових даних датчиків.
Крихітний периферійний слід
Рушій працює приблизно на 10 МБ пам'яті, тому його можна зручно розгорнути на легких VPS-планах поряд з іншими програмами.
Розширюваність плагінів
Розширте eKuiper за допомогою користувацьких плагінів Go, Python або портативних плагінів, щоб додати власні джерела, приймачі та функції SQL, адаптовані до вашого робочого навантаження.
Чому варто запускати eKuiper у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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