Розгорніть OpenHands в один клік.
Автономний ШІ-інженер-програміст з відкритим вихідним кодом, який читає, пише та запускає код для повного виконання завдань розробки.
Виберіть тариф VPS для OpenHands
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenHands
OpenHands — це платформа з відкритим вихідним кодом для запуску агентів ШІ, які автономно виконують завдання з розробки програмного забезпечення. Завдяки ізольованому середовищу виконання вона читає та записує файли, виконує термінальні команди, запускає набори тестів, встановлює пакети та переглядає вебсторінки — все це без втручання людини між кроками. Кожен сеанс виконується в ізольованому контейнері, тому агент може безпечно виконувати довільні операції, не впливаючи на ваш VPS-хост.
Платформа підтримує кожного великого постачальника LLM через LiteLLM, дозволяючи налаштовувати OpenAI, Anthropic, Google, Ollama або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку як бекенд для міркувань. Самостійне розміщення зберігає вашу кодову базу та історію завдань на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожне завдання понад те, що стягує ваш постачальник LLM.
Ключові характеристики OpenHands
Автономне виконання коду
Читає файли, пише код, виконує команди та ітеративно тестує вивід — все в ізольованому контейнерному пісочнику за сесію.
Багатопровайдерна підтримка ВММ
Використовуйте власний ключ API для OpenAI, Anthropic, Google або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки завдяки вбудованій інтеграції LiteLLM.
Перегляд вебсторінок та пошук
Переглядайте документацію, шукайте в інтернеті та отримуйте актуальні дані у рамках багатоетапних завдань з дослідження та впровадження.
Інтеграція GitHub
Автентифікуйтеся за допомогою GitHub, щоб дозволити агенту читати репозиторії, створювати гілки, фіксувати зміни та автономно відкривати запити на злиття.
Доступ до файлів робочої області
Змонтуйте каталог проєкту, щоб агент читав і змінював вихідні файли під час кожної сесії кодування.
Збереження сесії
Історія розмов та пам'ять агента зберігаються між сеансами, щоб довготривала робота могла відновитися саме там, де вона зупинилася.
Чому варто запускати OpenHands у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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