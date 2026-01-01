OpenHands — це платформа з відкритим вихідним кодом для запуску агентів ШІ, які автономно виконують завдання з розробки програмного забезпечення. Завдяки ізольованому середовищу виконання вона читає та записує файли, виконує термінальні команди, запускає набори тестів, встановлює пакети та переглядає вебсторінки — все це без втручання людини між кроками. Кожен сеанс виконується в ізольованому контейнері, тому агент може безпечно виконувати довільні операції, не впливаючи на ваш VPS-хост.

Платформа підтримує кожного великого постачальника LLM через LiteLLM, дозволяючи налаштовувати OpenAI, Anthropic, Google, Ollama або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку як бекенд для міркувань. Самостійне розміщення зберігає вашу кодову базу та історію завдань на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожне завдання понад те, що стягує ваш постачальник LLM.