Знижка до 68% на OpenHands

Розгорніть OpenHands в один клік.

Автономний ШІ-інженер-програміст з відкритим вихідним кодом, який читає, пише та запускає код для повного виконання завдань розробки.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть OpenHands в один клік.

Виберіть тариф VPS для OpenHands

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OpenHands

OpenHands — це платформа з відкритим вихідним кодом для запуску агентів ШІ, які автономно виконують завдання з розробки програмного забезпечення. Завдяки ізольованому середовищу виконання вона читає та записує файли, виконує термінальні команди, запускає набори тестів, встановлює пакети та переглядає вебсторінки — все це без втручання людини між кроками. Кожен сеанс виконується в ізольованому контейнері, тому агент може безпечно виконувати довільні операції, не впливаючи на ваш VPS-хост.

Платформа підтримує кожного великого постачальника LLM через LiteLLM, дозволяючи налаштовувати OpenAI, Anthropic, Google, Ollama або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку як бекенд для міркувань. Самостійне розміщення зберігає вашу кодову базу та історію завдань на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожне завдання понад те, що стягує ваш постачальник LLM.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OpenHands

Автономне виконання коду

Читає файли, пише код, виконує команди та ітеративно тестує вивід — все в ізольованому контейнерному пісочнику за сесію.

Багатопровайдерна підтримка ВММ

Використовуйте власний ключ API для OpenAI, Anthropic, Google або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки завдяки вбудованій інтеграції LiteLLM.

Перегляд вебсторінок та пошук

Переглядайте документацію, шукайте в інтернеті та отримуйте актуальні дані у рамках багатоетапних завдань з дослідження та впровадження.

Інтеграція GitHub

Автентифікуйтеся за допомогою GitHub, щоб дозволити агенту читати репозиторії, створювати гілки, фіксувати зміни та автономно відкривати запити на злиття.

Доступ до файлів робочої області

Змонтуйте каталог проєкту, щоб агент читав і змінював вихідні файли під час кожної сесії кодування.

Збереження сесії

Історія розмов та пам'ять агента зберігаються між сеансами, щоб довготривала робота могла відновитися саме там, де вона зупинилася.

Чому варто запускати OpenHands у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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