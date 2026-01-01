Розгортання Chevereto в один клік.
Платформа для самостійного розміщення зображень та відео для створення власної медіаспільноти в стилі Imgur або Flickr.
Виберіть тариф VPS для Chevereto
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Chevereto
Chevereto — це зріла платформа для розміщення зображень та відео з самостійним хостингом, якій довіряють спільноти з 2007 року. Вона надає все необхідне для роботи повнофункціонального сайту для обміну медіа — реєстрацію користувачів, профілі, двофакторну автентифікацію, розширену організацію медіа за допомогою категорій, тегів та альбомів, а також деталізовані налаштування конфіденційності для кожного завантаження для публічного, приватного або захищеного паролем контенту.
Запуск Chevereto на власному VPS забезпечує повний контроль над кожним завантаженням, обліковим записом користувача та потоком доходу без плати за зображення або обмежень щодо контенту. Цей шаблон поєднує Chevereto з MariaDB для метаданих контенту та Redis для швидкого зберігання сесій і кешу, тоді як Traefik автоматично обробляє маршрутизацію HTTPS, тому платформа готова прийняти перше завантаження за лічені хвилини.
Ключові характеристики Chevereto
Обмін зображень та відео
Розміщуйте зображення та відео з мініатюрами, вбудованими плеєрами та прямими посиланнями, готовими для поширення на будь-якій платформі.
Альбоми та теги
Організуйте контент в альбоми та класифікуйте завантаження тегами, щоб відвідувачі могли переглядати та шукати в медіатеці, що постійно зростає.
Облікові записи користувачів та ролі
Зареєстровані користувачі отримують профілі, двофакторну автентифікацію та дозволи на основі ролей, що керуються через панель адміністратора.
Контроль конфіденційності
Налаштування конфіденційності при завантаженні дозволяють власникам позначати вміст як публічний, приватний або захищений паролем для будь-якого сценарію спільного доступу.
Багатомовний інтерфейс
Запустіть спільноту будь-якою з 30+ підтримуваних мов без встановлення додаткових пакетів чи тем.
Чому варто запускати Chevereto у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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