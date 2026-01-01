Chevereto — це зріла платформа для розміщення зображень та відео з самостійним хостингом, якій довіряють спільноти з 2007 року. Вона надає все необхідне для роботи повнофункціонального сайту для обміну медіа — реєстрацію користувачів, профілі, двофакторну автентифікацію, розширену організацію медіа за допомогою категорій, тегів та альбомів, а також деталізовані налаштування конфіденційності для кожного завантаження для публічного, приватного або захищеного паролем контенту.

Запуск Chevereto на власному VPS забезпечує повний контроль над кожним завантаженням, обліковим записом користувача та потоком доходу без плати за зображення або обмежень щодо контенту. Цей шаблон поєднує Chevereto з MariaDB для метаданих контенту та Redis для швидкого зберігання сесій і кешу, тоді як Traefik автоматично обробляє маршрутизацію HTTPS, тому платформа готова прийняти перше завантаження за лічені хвилини.