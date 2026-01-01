TimeTagger — це веб-трекер часу з відкритим вихідним кодом, побудований навколо інтерактивної часової шкали та робочого процесу, керованого тегами, а не жорстких ієрархій проєктів. Розроблений для фрилансерів, консультантів та осіб, які виставляють рахунки погодинно, він замінює громіздке програмне забезпечення для обліку робочого часу швидким, зручним для клавіатури інтерфейсом користувача, який працює в будь-якому сучасному браузері та синхронізується між пристроями.

Самостійне розміщення TimeTagger на власному VPS зберігає кожну записану хвилину, тег клієнта та експорт рахунків-фактур під контролем — жоден сторонній SaaS не триматиме історію виставлення рахунків у заручниках, жодних комісій за місце та жодного ризику закриття облікового запису протягом напруженого тижня.