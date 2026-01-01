Розгортання TimeTagger в один клік.
Персональний трекер часу, орієнтований на конфіденційність, з інтерактивною шкалою часу, тегами, звітами та вбудованим робочим процесом Pomodoro.
Виберіть тариф VPS для TimeTagger
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою TimeTagger
TimeTagger — це веб-трекер часу з відкритим вихідним кодом, побудований навколо інтерактивної часової шкали та робочого процесу, керованого тегами, а не жорстких ієрархій проєктів. Розроблений для фрилансерів, консультантів та осіб, які виставляють рахунки погодинно, він замінює громіздке програмне забезпечення для обліку робочого часу швидким, зручним для клавіатури інтерфейсом користувача, який працює в будь-якому сучасному браузері та синхронізується між пристроями.
Самостійне розміщення TimeTagger на власному VPS зберігає кожну записану хвилину, тег клієнта та експорт рахунків-фактур під контролем — жоден сторонній SaaS не триматиме історію виставлення рахунків у заручниках, жодних комісій за місце та жодного ризику закриття облікового запису протягом напруженого тижня.
Ключові характеристики TimeTagger
Інтерактивна хронологія
Візуалізуйте свій день на масштабованій часовій шкалі, де ви можете перетягувати, змінювати розмір і розділяти записи, щоб точно відповідати тому, як виконувалася робота.
Відстеження за тегами
Відмовтеся від жорстких ієрархій проєктів і позначайте роботу тегами довільної форми, щоб один і той самий запис міг належати клієнту, завданню та коду виставлення рахунків одночасно.
Звіти PDF та CSV
Генеруйте відфільтровані звіти за тегом, періодом або цільовим призначенням та експортуйте їх у форматі PDF або CSV для виставлення рахунків, бухгалтерського обліку та оновлень для команди.
Цілі та Pomodoro
Встановлюйте щоденні, щотижневі або щомісячні годинні цілі та проводьте сфокусовані сесії Pomodoro безпосередньо в трекері — додаткові програми не потрібні.
Синхронізація між пристроями
Відстежуйте з комп'ютера, планшета або телефону за допомогою адаптивного веб-інтерфейсу, і кожна зміна автоматично синхронізуватиметься з вашим власним сервером.
Конфіденційність за задумом
Всі записи зберігаються в локальній базі даних SQLite на вашому VPS, тому імена клієнтів, години та платіжні дані ніколи не потрапляють до стороннього хмарного сховища.
Чому варто запускати TimeTagger у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
Перевірка...
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.
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