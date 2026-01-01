Розгорніть Datasette в один клік.
Інструмент з відкритим вихідним кодом для дослідження, публікації та спільного використання баз даних SQLite як інтерактивних вебсайтів та API.
Виберіть тариф VPS для Datasette
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Datasette
Datasette — це багатофункціональний інструмент з відкритим вихідним кодом для дослідження та публікації даних. Він бере файли баз даних SQLite і миттєво перетворює їх на інтерактивні вебсайти з можливістю пошуку та вбудованим JSON API — без необхідності програмування на бекенді. Журналісти, дослідники та команди, що працюють з даними, використовують Datasette для публічного обміну наборами даних, створення застосунків на основі даних та прототипування аналітичних панелей без керування складною інфраструктурою.
Самостійне розміщення Datasette на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні набори даних, встановлювати власні плагіни для візуалізації та автентифікації, а також надає постійну URL-адресу, якою можна ділитися, для кожного запиту та перегляду таблиць, що містять ваші дані.
Ключові характеристики Datasette
Миттєва публікація даних
Перетягніть будь-який файл бази даних SQLite у том даних, і Datasette негайно надасть його як вебсайт, який можна переглядати та шукати.
Вбудований JSON API
Кожна таблиця, запит і рядок автоматично доступні як кінцева точка JSON API, що спрощує створення застосунків на основі ваших даних.
Потужний провідник SQL
Виконуйте довільні SQL-запити безпосередньо в браузері за допомогою інтерактивного редактора запитів та відформатованих таблиць результатів.
Екосистема плагінів
Розширте Datasette за допомогою понад 100 плагінів спільноти для створення діаграм, карт, автентифікації, повнотекстового пошуку та спеціальних форматів експорту.
Фасетна навігація
Автоматично згенеровані фасети та фільтри дозволяють користувачам заглиблюватися у великі набори даних без написання SQL-коду.
Чому варто запускати Datasette у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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