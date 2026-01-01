Datasette — це багатофункціональний інструмент з відкритим вихідним кодом для дослідження та публікації даних. Він бере файли баз даних SQLite і миттєво перетворює їх на інтерактивні вебсайти з можливістю пошуку та вбудованим JSON API — без необхідності програмування на бекенді. Журналісти, дослідники та команди, що працюють з даними, використовують Datasette для публічного обміну наборами даних, створення застосунків на основі даних та прототипування аналітичних панелей без керування складною інфраструктурою.

Самостійне розміщення Datasette на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні набори даних, встановлювати власні плагіни для візуалізації та автентифікації, а також надає постійну URL-адресу, якою можна ділитися, для кожного запиту та перегляду таблиць, що містять ваші дані.