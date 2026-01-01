Розгорніть PigeonPod в один клік.
Генератор подкаст-стрічок з самостійним розміщенням, який перетворює канали YouTube та Bilibili на RSS-стрічки для підписки для будь-якого подкаст-додатку.
Виберіть тариф VPS для PigeonPod
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PigeonPod
PigeonPod — це самостійно розміщуваний генератор подкаст-стрічок, який перетворює канали YouTube, списки відтворення, відео та контент Bilibili на стандартні RSS-стрічки подкастів. Підпишіться на будь-який канал YouTube у PigeonPod, і він автоматично завантажуватиме нові епізоди як аудіо або відео, генеруючи RSS-стрічку, захищену паролем, на яку будь-який подкаст-клієнт — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — може підписатися безпосередньо.
На відміну від розширень браузера або ручних обхідних шляхів, PigeonPod обробляє весь конвеєр на вашому власному сервері: підписку, завантаження через yt-dlp, перекодування через ffmpeg, генерацію стрічки та обслуговування RSS. Усі необхідні інструменти вбудовані в образ Docker — більше нічого не потрібно встановлювати чи налаштовувати.
Ключові характеристики PigeonPod
Імпорт YouTube та Bilibili
Підпишіться на канали YouTube, списки відтворення та окремі відео, або канали та списки відтворення Bilibili — PigeonPod відстежує нові завантаження та автоматично синхронізує їх.
Стандартний вивід RSS-стрічки
Генерує RSS-стрічки, захищені паролем, на які може підписатися будь-який подкаст-додаток, переносячи ваші підписки на YouTube у ваш звичайний робочий процес прослуховування подкастів.
Контроль якості аудіо та відео
Налаштуйте формат виводу, бітрейт та якість для кожного каналу, щоб отримувати компактні аудіофайли для прослуховування або повне відео для перегляду — без повторного завантаження.
Фільтри та обмеження епізодів
Налаштуйте фільтри ключових слів, порогові значення тривалості та обмеження кількості епізодів для кожного каналу, щоб підписки залишалися зосередженими на вмісті, який ви дійсно хочете.
S3 та локальне сховище
Зберігайте завантажені епізоди на томі VPS або направляйте їх до будь-якого S3-сумісного сервісу — MinIO, Cloudflare R2 або AWS S3 — для більших бібліотек.
Чому варто запускати PigeonPod у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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