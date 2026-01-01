PigeonPod — це самостійно розміщуваний генератор подкаст-стрічок, який перетворює канали YouTube, списки відтворення, відео та контент Bilibili на стандартні RSS-стрічки подкастів. Підпишіться на будь-який канал YouTube у PigeonPod, і він автоматично завантажуватиме нові епізоди як аудіо або відео, генеруючи RSS-стрічку, захищену паролем, на яку будь-який подкаст-клієнт — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — може підписатися безпосередньо.

На відміну від розширень браузера або ручних обхідних шляхів, PigeonPod обробляє весь конвеєр на вашому власному сервері: підписку, завантаження через yt-dlp, перекодування через ffmpeg, генерацію стрічки та обслуговування RSS. Усі необхідні інструменти вбудовані в образ Docker — більше нічого не потрібно встановлювати чи налаштовувати.