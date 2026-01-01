Знижка до 68% на PigeonPod

Розгорніть PigeonPod в один клік.

Генератор подкаст-стрічок з самостійним розміщенням, який перетворює канали YouTube та Bilibili на RSS-стрічки для підписки для будь-якого подкаст-додатку.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть PigeonPod в один клік.

Виберіть тариф VPS для PigeonPod

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PigeonPod

PigeonPod — це самостійно розміщуваний генератор подкаст-стрічок, який перетворює канали YouTube, списки відтворення, відео та контент Bilibili на стандартні RSS-стрічки подкастів. Підпишіться на будь-який канал YouTube у PigeonPod, і він автоматично завантажуватиме нові епізоди як аудіо або відео, генеруючи RSS-стрічку, захищену паролем, на яку будь-який подкаст-клієнт — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — може підписатися безпосередньо.

На відміну від розширень браузера або ручних обхідних шляхів, PigeonPod обробляє весь конвеєр на вашому власному сервері: підписку, завантаження через yt-dlp, перекодування через ffmpeg, генерацію стрічки та обслуговування RSS. Усі необхідні інструменти вбудовані в образ Docker — більше нічого не потрібно встановлювати чи налаштовувати.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PigeonPod

Імпорт YouTube та Bilibili

Підпишіться на канали YouTube, списки відтворення та окремі відео, або канали та списки відтворення Bilibili — PigeonPod відстежує нові завантаження та автоматично синхронізує їх.

Стандартний вивід RSS-стрічки

Генерує RSS-стрічки, захищені паролем, на які може підписатися будь-який подкаст-додаток, переносячи ваші підписки на YouTube у ваш звичайний робочий процес прослуховування подкастів.

Контроль якості аудіо та відео

Налаштуйте формат виводу, бітрейт та якість для кожного каналу, щоб отримувати компактні аудіофайли для прослуховування або повне відео для перегляду — без повторного завантаження.

Фільтри та обмеження епізодів

Налаштуйте фільтри ключових слів, порогові значення тривалості та обмеження кількості епізодів для кожного каналу, щоб підписки залишалися зосередженими на вмісті, який ви дійсно хочете.

S3 та локальне сховище

Зберігайте завантажені епізоди на томі VPS або направляйте їх до будь-якого S3-сумісного сервісу — MinIO, Cloudflare R2 або AWS S3 — для більших бібліотек.

Чому варто запускати PigeonPod у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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