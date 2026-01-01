Розгорніть EdgeDB одним кліком.
База даних нового покоління з графово-реляційною моделлю на базі PostgreSQL із сучасною мовою запитів та інтуїтивно зрозумілою моделлю даних.
Виберіть тариф VPS для EdgeDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою EdgeDB
EdgeDB — це open-source база даних, що переосмислює реляційну парадигму. Побудована на перевіреному рушії PostgreSQL, вона пропонує багату об'єктно-реляційну модель даних, успадкування схем та EdgeQL — мову запитів, розроблену бути більш виразною та безпечною, ніж SQL. Розробники отримують переваги від обчислюваних властивостей, властивостей зв'язків та вбудованих інструментів міграції, що усувають необхідність ручного керування схемами.
Самостійний хостинг EdgeDB на власному VPS дає повний контроль над конфігурацією бази даних, розподілом ресурсів та розміщенням даних. Ви можете налаштовувати параметри PostgreSQL відповідно до вашого робочого навантаження, впроваджувати власні стратегії резервного копіювання та інтегрувати з вашою інфраструктурою без обмежень керованих сервісів баз даних.
Ключові характеристики EdgeDB
Мова запитів EdgeQL
Сучасна альтернатива SQL з інтуїтивним синтаксисом, компонованими виразами та потужним обходом графа об'єктів, що усуває складні багатотабличні запити.
Об'єктно-реляційна модель
Визначте схеми, використовуючи типи об'єктів з успадкуванням та обчислюваними властивостями, зменшуючи розбіжність імпедансів між кодом застосунку та рівнем бази даних.
Автоматичні міграції
Автоматично генеруйте та застосовуйте міграції схеми на основі визначень схеми, усуваючи написані вручну скрипти ALTER TABLE та розбіжності міграцій.
Веб-адмін інтерфейс
Вбудований браузерний інтерфейс для дослідження схем, інтерактивних запитів та візуалізації даних без встановлення додаткових інструментів.
Типобезпечні клієнтські бібліотеки
Офіційні конструктори запитів для TypeScript, Python та Go генерують повністю типізований код доступу до бази даних безпосередньо з вашої схеми EdgeDB.
Чому варто запускати EdgeDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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