EdgeDB — це open-source база даних, що переосмислює реляційну парадигму. Побудована на перевіреному рушії PostgreSQL, вона пропонує багату об'єктно-реляційну модель даних, успадкування схем та EdgeQL — мову запитів, розроблену бути більш виразною та безпечною, ніж SQL. Розробники отримують переваги від обчислюваних властивостей, властивостей зв'язків та вбудованих інструментів міграції, що усувають необхідність ручного керування схемами.

Самостійний хостинг EdgeDB на власному VPS дає повний контроль над конфігурацією бази даних, розподілом ресурсів та розміщенням даних. Ви можете налаштовувати параметри PostgreSQL відповідно до вашого робочого навантаження, впроваджувати власні стратегії резервного копіювання та інтегрувати з вашою інфраструктурою без обмежень керованих сервісів баз даних.