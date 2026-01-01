Встановіть Mastodon в один клік.
Самостійно розміщена, федерована мікроблогінгова платформа, що підключається до глобальної мережі незалежно керованих серверів.
Виберіть тариф VPS для Mastodon
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mastodon
Mastodon — це провідна федеративна соціальна мережа з відкритим вихідним кодом — найбільший проєкт у федеративній мережі ActivityPub, з тисячами незалежно керованих інстансів та десятками мільйонів користувачів по всьому світу. Він виглядає і відчувається як знайома мікроблогінгова платформа, але кожен сервер належить, модерується та управляється кимось іншим, і користувачі на будь-якому сервері можуть підписуватися та спілкуватися з користувачами на будь-якому іншому сервері.
Запуск власного інстансу Mastodon на VPS дає вам постійний дім у федеративній мережі — той, який ви повністю контролюєте. Ви встановлюєте правила, обираєте, хто може реєструватися, вирішуєте, хто з ким федералізується, і володієте даними, без реклами, без алгоритмічної стрічки та без сторонньої платформи, яка може змінити умови завтра.
Ключові характеристики Mastodon
Федерація ActivityPub
Підтримує стандарт W3C ActivityPub, тому ваш екземпляр взаємодіє з кожним іншим сервером Mastodon, Pleroma, Misskey та ширшим федіверсом.
Хронологічна шкала
Дописи з'являються у порядку, в якому їх було надіслано — без алгоритмічного ранжування, без рекомендованої реклами, без перетасованої стрічки, що змагається за залучення.
Модерація на рівні сервера
Правила спільноти, визначені власником, попередження щодо вмісту та блокування на рівні інстанції дозволяють формувати спільноту з бажаним тоном.
Розширений редактор дописів
До 500 символів на допис (налаштовується), опитування, медіавкладення, попередження про вміст, альтернативний текст та настроювана видимість для кожного допису.
Відкритий API та клієнти
Зрілі REST та потокові API забезпечують роботу широкої екосистеми мобільних та десктопних клієнтів, включно з офіційними додатками Mastodon для iOS та Android.
Чому варто запускати Mastodon у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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