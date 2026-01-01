Mastodon — це провідна федеративна соціальна мережа з відкритим вихідним кодом — найбільший проєкт у федеративній мережі ActivityPub, з тисячами незалежно керованих інстансів та десятками мільйонів користувачів по всьому світу. Він виглядає і відчувається як знайома мікроблогінгова платформа, але кожен сервер належить, модерується та управляється кимось іншим, і користувачі на будь-якому сервері можуть підписуватися та спілкуватися з користувачами на будь-якому іншому сервері.

Запуск власного інстансу Mastodon на VPS дає вам постійний дім у федеративній мережі — той, який ви повністю контролюєте. Ви встановлюєте правила, обираєте, хто може реєструватися, вирішуєте, хто з ким федералізується, і володієте даними, без реклами, без алгоритмічної стрічки та без сторонньої платформи, яка може змінити умови завтра.