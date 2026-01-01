Розгорніть Infisical: інсталяція в один клік.
Менеджер секретів з відкритим кодом для безпечної синхронізації змінних середовища та ключів API між кожним проєктом і середовищем.
Виберіть тариф VPS для Infisical
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Infisical
Infisical — це платформа з відкритим кодом для управління секретними даними, яка замінює розрізнені файли .env та жорстко закодовані облікові дані єдиним перевіреним джерелом істини. Вона надає чистий веб-інтерфейс, CLI та інтеграції SDK для зберігання, синхронізації та ротації секретних даних у середовищах розробки, тестування та виробництва без фіксації конфіденційних значень у системі контролю версій.
Самостійний хостинг Infisical означає, що ваші ключі API, паролі баз даних та службові токени ніколи не залишають вашу власну інфраструктуру. Ви отримуєте повні журнали аудиту, контроль доступу на основі ролей та версіонування секретних даних на обладнанні, яке ви контролюєте — без плати за місце та без ризику витоку даних через стороннє порушення, що розкриває ваші облікові дані.
Ключові характеристики Infisical
Централізоване сховище секретів
Зберігайте всі змінні середовища для кожного проєкту та середовища в одному місці з вбудованим розділенням за проєктами та середовищами.
Повний журнал аудиту
Кожне зчитування, запис і видалення секрету реєструється з відмітками часу та атрибуцією користувача для дотримання вимог та реагування на інциденти.
Інтеграція CLI та SDK
Впроваджуйте секрети в будь-який процес під час виконання за допомогою CLI або нативних SDK для Node.js, Python, Go, Ruby та інших, без зміни коду програми.
Секретне версіонування
Кожна зміна секрету версіонується, що дозволяє відкат до будь-якого попереднього значення, якщо потрібно швидко скасувати невдале розгортання.
Підтримка конвеєра CI/CD
Нативні інтеграції з GitHub Actions, GitLab CI, Docker та Kubernetes усувають необхідність зберігати секрети як змінні конвеєра у вигляді відкритого тексту.
Чому варто запускати Infisical у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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