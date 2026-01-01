Infisical — це платформа з відкритим кодом для управління секретними даними, яка замінює розрізнені файли .env та жорстко закодовані облікові дані єдиним перевіреним джерелом істини. Вона надає чистий веб-інтерфейс, CLI та інтеграції SDK для зберігання, синхронізації та ротації секретних даних у середовищах розробки, тестування та виробництва без фіксації конфіденційних значень у системі контролю версій.

Самостійний хостинг Infisical означає, що ваші ключі API, паролі баз даних та службові токени ніколи не залишають вашу власну інфраструктуру. Ви отримуєте повні журнали аудиту, контроль доступу на основі ролей та версіонування секретних даних на обладнанні, яке ви контролюєте — без плати за місце та без ризику витоку даних через стороннє порушення, що розкриває ваші облікові дані.