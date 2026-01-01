Розгорніть WriteFreely в один клік.
Мінімалістична блог-платформа з відкритим вихідним кодом, побудована навколо Markdown, написання без відволікань та федерації ActivityPub.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WriteFreely
WriteFreely — це чиста, мінімалістична видавнича платформа, розроблена з акцентом на процес написання. Дописи створюються у простому Markdown, редактор не відволікає, а публічний досвід читання позбавляє від коментарів, реклами та трекерів — залишаючи лише слова. Вбудована підтримка ActivityPub дозволяє підписникам у Fediverse підписуватися на ваш блог безпосередньо з Mastodon та інших федеративних сервісів.
Самостійний хостинг WriteFreely на вашому VPS зберігає ваші записи під вашим власним доменом, вільними від алгоритмічних стрічок та закриття платформ. Легкий бінарний файл Go використовує мінімальні ресурси, зберігає все в єдиній базі даних SQLite і надає вам повний контроль над експортом, темами та налаштуваннями федерації.
Ключові характеристики WriteFreely
Markdown-орієнтований редактор
Пишіть у звичайному Markdown за допомогою мінімалістичного редактора, який автоматично зберігає чернетки та дозволяє зосередитися на словах.
Федерація ActivityPub
Підписники у Mastodon та інших сервісах Fediverse можуть підписатися на ваш блог безпосередньо, охоплюючи читачів без алгоритмічних стрічок, які стоять на заваді.
Чисте читання
Публічні дописи відображаються з типографічним макетом, без реклами та відстеження — читачі бачать ваш текст так, як ви його написали.
Індивідуальні теми та CSS
Виберіть з вбудованих тем або додайте власний CSS, щоб брендувати свій блог, не торкаючись шаблонів або не перебудовуючи бінарний файл.
Чернетки та планування
Зберігайте приватні чернетки безстроково, потім заплануйте або опублікуйте дописи, коли будете готові — сторонні плагіни CMS не потрібні.
Легкий і портативний
Єдиний бінарний файл Go, що працює на SQLite, означає, що весь ваш блог поміщається в невеликий обсяг і мігрує між хостами за допомогою однієї копії файлу.
Чому варто запускати WriteFreely у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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