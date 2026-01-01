WriteFreely — це чиста, мінімалістична видавнича платформа, розроблена з акцентом на процес написання. Дописи створюються у простому Markdown, редактор не відволікає, а публічний досвід читання позбавляє від коментарів, реклами та трекерів — залишаючи лише слова. Вбудована підтримка ActivityPub дозволяє підписникам у Fediverse підписуватися на ваш блог безпосередньо з Mastodon та інших федеративних сервісів.

Самостійний хостинг WriteFreely на вашому VPS зберігає ваші записи під вашим власним доменом, вільними від алгоритмічних стрічок та закриття платформ. Легкий бінарний файл Go використовує мінімальні ресурси, зберігає все в єдиній базі даних SQLite і надає вам повний контроль над експортом, темами та налаштуваннями федерації.