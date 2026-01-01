Calibre-Web надає чистий вебінтерфейс для керування та читання електронних книг, що зберігаються в базі даних Calibre. Підтримує формати EPUB, PDF, MOBI, AZW3 та коміксів, включає вбудований рідер електронних книг з настроюваними темами та дозволяє кільком користувачам вести окремі списки читання та відстежувати прогрес — і все це без необхідності встановлення настільного застосунку Calibre.

Розміщення Calibre-Web на власному VPS надає персональну цифрову бібліотеку, доступну звідусіль, без відстеження, без обмежень DRM та з повним контролем над даними для читання та колекцією.