Розгортання Calibre-Web в один клік.
Сучасний вебінтерфейс для бібліотеки електронних книг Calibre, доступний з будь-якого пристрою через веббраузер.
Виберіть тариф VPS для Calibre-Web
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Calibre-Web
Calibre-Web надає чистий вебінтерфейс для керування та читання електронних книг, що зберігаються в базі даних Calibre. Підтримує формати EPUB, PDF, MOBI, AZW3 та коміксів, включає вбудований рідер електронних книг з настроюваними темами та дозволяє кільком користувачам вести окремі списки читання та відстежувати прогрес — і все це без необхідності встановлення настільного застосунку Calibre.
Розміщення Calibre-Web на власному VPS надає персональну цифрову бібліотеку, доступну звідусіль, без відстеження, без обмежень DRM та з повним контролем над даними для читання та колекцією.
Ключові характеристики Calibre-Web
Вбудований рідер електронних книг
Читайте EPUB та інші формати безпосередньо в браузері з регульованими шрифтами, темами та відстеженням прогресу читання.
Підтримка кількох користувачів
Кожен користувач отримує індивідуальні списки для читання, прогрес та налаштування без спільного використання одного облікового запису або перегляду колекції.
Підтримка різних форматів
Підтримує EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR та CBZ, тож уся ваша бібліотека — книги, комікси та журнали — зберігається в одному місці.
Надіслати на пристрій
Надсилайте книги електронною поштою безпосередньо на Kindle або інші електронні книги, щоб ваш улюблений пристрій завжди мав потрібний вам вміст без ручного перенесення.
Управління метаданими
Редагуйте деталі книги, обкладинки, теги та інформацію про серії, щоб підтримувати добре організовану бібліотеку з можливістю пошуку в міру її зростання.
Чому варто запускати Calibre-Web у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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