Розгорнути ClassicPress за допомогою інсталяції в один клік.
Форк WordPress, який зберігає класичний досвід редактора з підвищеною стабільністю та без складності Gutenberg.
Виберіть тариф VPS для ClassicPress
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ClassicPress
ClassicPress — це форк WordPress, керований спільнотою, який зберігає звичний класичний редактор TinyMCE, водночас видаляючи блоковий редактор Gutenberg і додаткове навантаження на продуктивність, яке він спричиняє. Він підтримує сумісність із більшістю наявних тем і плагінів WordPress, що робить його простим шляхом міграції для сайтів і розробників, які віддають перевагу передбачуваній, стабільній поведінці CMS замість постійних змін інтерфейсу.
Розміщення ClassicPress на власному VPS дає вам повний контроль над конфігурацією PHP, налаштуванням бази даних і часом оновлень — усуваючи обмеження керованого хостингу WordPress, зберігаючи при цьому екосистему WordPress, яку ви вже знаєте.
Ключові характеристики ClassicPress
Класичний редактор збережено
Зберігає редактор TinyMCE, до якого звикли користувачі WordPress, щоб творці контенту могли продуктивно працювати без вивчення нового блокового інтерфейсу.
Сумісність плагінів WordPress
Працює з тисячами наявних плагінів і тем WordPress, тому ви можете мігрувати, не переробляючи свій сайт і не замінюючи наявний набір інструментів.
Стабільні цикли оновлень
Орієнтація на довгострокову підтримку означає, що оновлення є передбачуваними та зворотно сумісними, зменшуючи ризик поломки плагінів після оновлення ядра.
Покращена продуктивність
Видалення надлишкового JavaScript Гутенберга призводить до швидшого завантаження сторінок та меншого використання ресурсів сервера порівняно з еквівалентними сучасними інсталяціями WordPress.
Повний контроль налаштувань
Користувацькі типи записів, керування ролями та підтримка дочірніх тем надають розробникам таку ж гнучкість, як і WordPress, з більш стабільною основою під ним.
Чому варто запускати ClassicPress у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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