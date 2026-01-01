ClassicPress — це форк WordPress, керований спільнотою, який зберігає звичний класичний редактор TinyMCE, водночас видаляючи блоковий редактор Gutenberg і додаткове навантаження на продуктивність, яке він спричиняє. Він підтримує сумісність із більшістю наявних тем і плагінів WordPress, що робить його простим шляхом міграції для сайтів і розробників, які віддають перевагу передбачуваній, стабільній поведінці CMS замість постійних змін інтерфейсу.

Розміщення ClassicPress на власному VPS дає вам повний контроль над конфігурацією PHP, налаштуванням бази даних і часом оновлень — усуваючи обмеження керованого хостингу WordPress, зберігаючи при цьому екосистему WordPress, яку ви вже знаєте.