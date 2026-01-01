Розгортання ClickHouse: встановлення в один клік.
Стовпцева OLAP база даних з відкритим вихідним кодом, призначена для аналітики в реальному часі на мільярдах рядків з мілісекундною затримкою запитів.
Виберіть тариф VPS для ClickHouse
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ClickHouse
ClickHouse — це система керування стовпчиковими базами даних з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для онлайн-аналітичної обробки — виконання агрегаційних запитів по мільярдах рядків за мілісекунди без попередньо обчислених кубів або матеріалізованих представлень. Спочатку розроблена в Yandex, а тепер підтримується ClickHouse Inc., вона забезпечує роботу аналітичних платформ, бекендів спостережуваності та конвеєрів подій продуктів у компаніях від стартапів до Cloudflare, Uber та eBay.
Самостійне розміщення ClickHouse на вашому VPS надає бекендам додатків, аналітичним панелям та інструментам спостережуваності високопродуктивний шар запитів для даних журналів, метрик, подій користувачів та робочих навантажень часових рядів. Вбудований інтерфейс Play UI надає браузерний інтерфейс запитів, щоб аналітики могли писати SQL без встановлення настільного клієнта.
Ключові характеристики ClickHouse
Стовпчасте сховище
Постовпцеве стиснення та розташування на диску забезпечують коефіцієнти стиснення від 10 до 100 разів і значно швидші агрегаційні запити, ніж рядково-орієнтовані бази даних.
Сімейство рушіїв MergeTree
Спеціалізовані рушії таблиць для часових рядів, реплікованих даних, підсумовуючих агрегатів та графових навантажень оптимізують зберігання та запити відповідно до сценарію використання.
Вбудований ігровий інтерфейс
Виконуйте спеціальні SQL-запити безпосередньо з браузера за адресою /play з підсвічуванням синтаксису, історією запитів та візуалізацією результатів.
Матеріалізовані подання
Інкрементально підтримувані попередньо агреговані таблиці дають змогу обробляти запити інформаційних панелей для мільярдів рядків з мілісекундною затримкою.
Розподілений і реплікований
Нативна підтримка шардингу між вузлами та реплікації таблиць для високої доступності без зовнішніх служб координації.
Чому варто запускати ClickHouse у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
ArcadeDB
Багатомодельна база даних для графових, документоорієнтованих, ключ-значення та часових рядів даних