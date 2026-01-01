Знижка до 68% на ClickHouse

Розгортання ClickHouse: встановлення в один клік.

Стовпцева OLAP база даних з відкритим вихідним кодом, призначена для аналітики в реальному часі на мільярдах рядків з мілісекундною затримкою запитів.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання ClickHouse: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для ClickHouse

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ClickHouse

ClickHouse — це система керування стовпчиковими базами даних з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для онлайн-аналітичної обробки — виконання агрегаційних запитів по мільярдах рядків за мілісекунди без попередньо обчислених кубів або матеріалізованих представлень. Спочатку розроблена в Yandex, а тепер підтримується ClickHouse Inc., вона забезпечує роботу аналітичних платформ, бекендів спостережуваності та конвеєрів подій продуктів у компаніях від стартапів до Cloudflare, Uber та eBay.

Самостійне розміщення ClickHouse на вашому VPS надає бекендам додатків, аналітичним панелям та інструментам спостережуваності високопродуктивний шар запитів для даних журналів, метрик, подій користувачів та робочих навантажень часових рядів. Вбудований інтерфейс Play UI надає браузерний інтерфейс запитів, щоб аналітики могли писати SQL без встановлення настільного клієнта.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ClickHouse

Стовпчасте сховище

Постовпцеве стиснення та розташування на диску забезпечують коефіцієнти стиснення від 10 до 100 разів і значно швидші агрегаційні запити, ніж рядково-орієнтовані бази даних.

Сімейство рушіїв MergeTree

Спеціалізовані рушії таблиць для часових рядів, реплікованих даних, підсумовуючих агрегатів та графових навантажень оптимізують зберігання та запити відповідно до сценарію використання.

Вбудований ігровий інтерфейс

Виконуйте спеціальні SQL-запити безпосередньо з браузера за адресою /play з підсвічуванням синтаксису, історією запитів та візуалізацією результатів.

Матеріалізовані подання

Інкрементально підтримувані попередньо агреговані таблиці дають змогу обробляти запити інформаційних панелей для мільярдів рядків з мілісекундною затримкою.

Розподілений і реплікований

Нативна підтримка шардингу між вузлами та реплікації таблиць для високої доступності без зовнішніх служб координації.

Чому варто запускати ClickHouse у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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