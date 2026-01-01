ClickHouse — це система керування стовпчиковими базами даних з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для онлайн-аналітичної обробки — виконання агрегаційних запитів по мільярдах рядків за мілісекунди без попередньо обчислених кубів або матеріалізованих представлень. Спочатку розроблена в Yandex, а тепер підтримується ClickHouse Inc., вона забезпечує роботу аналітичних платформ, бекендів спостережуваності та конвеєрів подій продуктів у компаніях від стартапів до Cloudflare, Uber та eBay.

Самостійне розміщення ClickHouse на вашому VPS надає бекендам додатків, аналітичним панелям та інструментам спостережуваності високопродуктивний шар запитів для даних журналів, метрик, подій користувачів та робочих навантажень часових рядів. Вбудований інтерфейс Play UI надає браузерний інтерфейс запитів, щоб аналітики могли писати SQL без встановлення настільного клієнта.