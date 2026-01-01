Centrifugo – це open-source, незалежний від мови програмування сервер обміну повідомленнями в реальному часі, що доставляє миттєві повідомлення підключеним користувачам через WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport та gRPC. Будь-який бекенд — незалежно від мови чи фреймворку — може публікувати повідомлення через простий HTTP або gRPC API, що дозволяє легко додавати функції реального часу до існуючих застосунків без їх переписування.

Самостійний хостинг Centrifugo на вашому VPS усуває плату за повідомлення та за з'єднання, що стягується комерційними сервісами реального часу, такими як Pusher або Ably, водночас надаючи вам повний контроль над масштабуванням, маршрутизацією даних та конфігурацією безпеки.