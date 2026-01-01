Розгорнути Centrifugo в один клік.
Масштабований сервер обміну повідомленнями в реальному часі для створення інтерактивних застосунків з використанням WebSocket та pub/sub повідомлень.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Centrifugo
Centrifugo – це open-source, незалежний від мови програмування сервер обміну повідомленнями в реальному часі, що доставляє миттєві повідомлення підключеним користувачам через WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport та gRPC. Будь-який бекенд — незалежно від мови чи фреймворку — може публікувати повідомлення через простий HTTP або gRPC API, що дозволяє легко додавати функції реального часу до існуючих застосунків без їх переписування.
Самостійний хостинг Centrifugo на вашому VPS усуває плату за повідомлення та за з'єднання, що стягується комерційними сервісами реального часу, такими як Pusher або Ably, водночас надаючи вам повний контроль над масштабуванням, маршрутизацією даних та конфігурацією безпеки.
Ключові характеристики Centrifugo
Мовно-незалежна інтеграція
Будь-який бекенд може публікувати повідомлення через простий HTTP або gRPC API, тож ви додаєте функції реального часу без зміни вашого існуючого технологічного стеку.
Історія повідомлень та відновлення
Зберігає останні повідомлення для кожного каналу та автоматично відтворює пропущені події для клієнтів, що перепідключаються, запобігаючи втраті даних під час короткочасних відключень.
Горизонтальна масштабованість
Механізм на базі Redis дозволяє запускати кілька вузлів Centrifugo та обробляти мільйони одночасних з'єднань у міру зростання бази користувачів.
Відстеження присутності
Відстежує, які користувачі онлайн у кожному каналі, та транслює події приєднання/виходу, уможливлюючи такі функції, як індикатори набору тексту та списки активних користувачів.
Вбудована Адмінпанель
Відстежуйте з'єднання, канали та потік повідомлень у реальному часі через адміністративний веб-інтерфейс без налаштування окремих інструментів спостереження.
Чому варто запускати Centrifugo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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