Errbit — це трекер помилок з відкритим вихідним кодом, створений як пряма заміна для API Airbrake. Будь-який сповіщувач, сумісний з Airbrake — включно з офіційним гемом для Ruby та Rails, airbrake-js для браузера та Node, а також бібліотеками спільноти для Python, PHP та інших — може вказувати на ваш екземпляр Errbit замість кінцевої точки SaaS і негайно почати передавати винятки, трасування стека та контекст запиту на єдину інформаційну панель.

Самостійне розміщення Errbit на VPS зберігає повні трасування стека, дані користувачів та дампи параметрів під вашим контролем, замість передачі конфіденційних виробничих даних сторонньому сервісу. Errbit групує дублікати сповіщень в єдині записи помилок, підтримує правила сповіщень для кожного застосунку та інтегрується з GitHub, GitLab та іншими системами відстеження проблем, щоб помилки надходили безпосередньо з виробництва у ваш існуючий робочий процес.