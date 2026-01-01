Розгорніть Errbit в один клік.
Самохостинговий, сумісний з Airbrake перехоплювач помилок для застосунків Ruby, Rails, Python, JavaScript та PHP.
Виберіть тариф VPS для Errbit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Errbit
Errbit — це трекер помилок з відкритим вихідним кодом, створений як пряма заміна для API Airbrake. Будь-який сповіщувач, сумісний з Airbrake — включно з офіційним гемом для Ruby та Rails, airbrake-js для браузера та Node, а також бібліотеками спільноти для Python, PHP та інших — може вказувати на ваш екземпляр Errbit замість кінцевої точки SaaS і негайно почати передавати винятки, трасування стека та контекст запиту на єдину інформаційну панель.
Самостійне розміщення Errbit на VPS зберігає повні трасування стека, дані користувачів та дампи параметрів під вашим контролем, замість передачі конфіденційних виробничих даних сторонньому сервісу. Errbit групує дублікати сповіщень в єдині записи помилок, підтримує правила сповіщень для кожного застосунку та інтегрується з GitHub, GitLab та іншими системами відстеження проблем, щоб помилки надходили безпосередньо з виробництва у ваш існуючий робочий процес.
Ключові характеристики Errbit
Airbrake API сумісний
Підключіть будь-який наявний сповіщувач Airbrake до Errbit без змін у коді — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP та бібліотеки спільноти працюють одразу.
Розумне групування помилок
Настроюване відстеження дедуплікує ідентичні винятки між розгортаннями, середовищами та екземплярами, щоб ви усували першопричини замість повторюваного шуму.
Багатозастосункова ізоляція
Відстежуйте помилки з багатьох сервісів в одному екземплярі Errbit, з середовищами для кожної програми, спостерігачами, порогами сповіщень та контролем доступу.
Інтеграція трекера проблем
Створюйте завдання GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine та Trac безпосередньо з помилки Errbit, щоб виробничі помилки залишалися видимими у вашому існуючому робочому процесі.
Вхід за допомогою OAuth та LDAP
Автентифікуйте користувачів через GitHub, Google або LDAP та надавайте облікові записи зі своєї організації GitHub без керування окремим сховищем ідентифікаційних даних.
Сповіщення електронною поштою та вебхуками
Повідомляйте спостерігачів електронною поштою за налаштовуваними порогами подій і надсилайте сповіщення в Slack, HipChat, Campfire або на власні вебхуки для команд, що орієнтовані на чат.
Чому варто запускати Errbit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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