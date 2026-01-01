Знижка до 68% на Errbit

Розгорніть Errbit в один клік.

Самохостинговий, сумісний з Airbrake перехоплювач помилок для застосунків Ruby, Rails, Python, JavaScript та PHP.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Errbit в один клік.

Виберіть тариф VPS для Errbit

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Errbit

Errbit — це трекер помилок з відкритим вихідним кодом, створений як пряма заміна для API Airbrake. Будь-який сповіщувач, сумісний з Airbrake — включно з офіційним гемом для Ruby та Rails, airbrake-js для браузера та Node, а також бібліотеками спільноти для Python, PHP та інших — може вказувати на ваш екземпляр Errbit замість кінцевої точки SaaS і негайно почати передавати винятки, трасування стека та контекст запиту на єдину інформаційну панель.

Самостійне розміщення Errbit на VPS зберігає повні трасування стека, дані користувачів та дампи параметрів під вашим контролем, замість передачі конфіденційних виробничих даних сторонньому сервісу. Errbit групує дублікати сповіщень в єдині записи помилок, підтримує правила сповіщень для кожного застосунку та інтегрується з GitHub, GitLab та іншими системами відстеження проблем, щоб помилки надходили безпосередньо з виробництва у ваш існуючий робочий процес.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Errbit

Airbrake API сумісний

Підключіть будь-який наявний сповіщувач Airbrake до Errbit без змін у коді — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP та бібліотеки спільноти працюють одразу.

Розумне групування помилок

Настроюване відстеження дедуплікує ідентичні винятки між розгортаннями, середовищами та екземплярами, щоб ви усували першопричини замість повторюваного шуму.

Багатозастосункова ізоляція

Відстежуйте помилки з багатьох сервісів в одному екземплярі Errbit, з середовищами для кожної програми, спостерігачами, порогами сповіщень та контролем доступу.

Інтеграція трекера проблем

Створюйте завдання GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine та Trac безпосередньо з помилки Errbit, щоб виробничі помилки залишалися видимими у вашому існуючому робочому процесі.

Вхід за допомогою OAuth та LDAP

Автентифікуйте користувачів через GitHub, Google або LDAP та надавайте облікові записи зі своєї організації GitHub без керування окремим сховищем ідентифікаційних даних.

Сповіщення електронною поштою та вебхуками

Повідомляйте спостерігачів електронною поштою за налаштовуваними порогами подій і надсилайте сповіщення в Slack, HipChat, Campfire або на власні вебхуки для команд, що орієнтовані на чат.

Чому варто запускати Errbit у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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