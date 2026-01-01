Polaris — це сервер потокової передачі музики з відкритим вихідним кодом, написаний на Rust, створений для того, щоб зробити особисту музичну бібліотеку доступною з будь-якого браузера або мобільного пристрою з мінімальним апаратним забезпеченням. Ядро Rust підтримує низьке використання пам'яті та навантаження на процесор, достатньо низьким, щоб комфортно працювати на базових VPS-планах, комфортно індексуючи бібліотеки з десятками тисяч треків у форматах FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV та AIFF.

Самостійний хостинг Polaris зберігає кожен альбом, ріп та завантаження з Bandcamp під вашим контролем без щомісячної плати, без втрати контенту та без продажу даних про прослуховування третім сторонам. Перша особа, яка відкриває веб-інтерфейс, проходить короткий майстер налаштування, який пов'язує шлях до бібліотеки з обліковим записом адміністратора, тому початкові облікові дані ніколи не з'являються в журналах або в шаблоні розгортання.