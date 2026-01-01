Розгорніть Polaris: встановлення в один клік.
Легкий сервер потокової передачі музики на базі Rust, який розміщує вашу особисту колекцію на кожному пристрої, яким ви володієте.
Виберіть тариф VPS для Polaris
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Polaris
Polaris — це сервер потокової передачі музики з відкритим вихідним кодом, написаний на Rust, створений для того, щоб зробити особисту музичну бібліотеку доступною з будь-якого браузера або мобільного пристрою з мінімальним апаратним забезпеченням. Ядро Rust підтримує низьке використання пам'яті та навантаження на процесор, достатньо низьким, щоб комфортно працювати на базових VPS-планах, комфортно індексуючи бібліотеки з десятками тисяч треків у форматах FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV та AIFF.
Самостійний хостинг Polaris зберігає кожен альбом, ріп та завантаження з Bandcamp під вашим контролем без щомісячної плати, без втрати контенту та без продажу даних про прослуховування третім сторонам. Перша особа, яка відкриває веб-інтерфейс, проходить короткий майстер налаштування, який пов'язує шлях до бібліотеки з обліковим записом адміністратора, тому початкові облікові дані ніколи не з'являються в журналах або в шаблоні розгортання.
Ключові характеристики Polaris
Продуктивність Rust
Нативна реалізація Rust забезпечує низьке споживання пам'яті та ЦП, тому велика бібліотека плавно транслюється навіть на найменших тарифних планах VPS.
Підтримка безвтратного формату
Транслює FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV та AIFF в оригінальній якості без примусового перекодування ваших майстер-файлів.
Майстер налаштування першого візиту
Керований потік привітання пов'язує вашу музичну папку з обліковим записом адміністратора при першому завантаженні, без жорстко закодованих облікових даних за замовчуванням в образі.
Багатокористувацькі плейлисти
Кожен член домогосподарства отримує власний обліковий запис, списки відтворення та історію прослуховувань без перетину бібліотек на спільному сервері.
Subsonic-сумісний API
Надає доступ до API, сумісного з Subsonic, щоб десятки клієнтів спільноти для iOS, Android та настільних ПК могли підключатися без власного застосунку.
Браузерне адміністрування
Уся конфігурація — користувачі, точки монтування, DDNS, правила обкладинок альбомів — редагується з веб-інтерфейсу без входу в контейнер через командний рядок.
Чому варто запускати Polaris у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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