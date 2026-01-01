TaskTrove — це легкий застосунок для керування завданнями, що розміщується самостійно, який зберігає всі дані як звичайні JSON-файли — база даних не потрібна. Він аналізує ввід природною мовою для дат і часу, підтримує необмежену кількість підзавдань і шаблони повторюваних завдань, та організовує роботу в проєкти з кольоровими мітками. Кілька режимів перегляду — список, дошка Kanban і календар — дозволяють працювати із завданнями в будь-якому макеті, який відповідає моменту.

На відміну від хмарних застосунків для списків справ, які синхронізують дані через сторонні сервери, TaskTrove повністю працює на вашому власному VPS без відстеження, аналітики використання та залежностей від зовнішніх API. Дані завдань зберігаються як читабельні JSON-файли, які можна створювати резервні копії, передавати або перевіряти за допомогою будь-якого текстового редактора.