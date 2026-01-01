Розгорніть TaskTrove: встановлення в один клік.
Самохостинговий персональний менеджер завдань з розбором природної мови, повторюваними завданнями та поданнями Kanban і календаря.
Виберіть тариф VPS для TaskTrove
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TaskTrove
TaskTrove — це легкий застосунок для керування завданнями, що розміщується самостійно, який зберігає всі дані як звичайні JSON-файли — база даних не потрібна. Він аналізує ввід природною мовою для дат і часу, підтримує необмежену кількість підзавдань і шаблони повторюваних завдань, та організовує роботу в проєкти з кольоровими мітками. Кілька режимів перегляду — список, дошка Kanban і календар — дозволяють працювати із завданнями в будь-якому макеті, який відповідає моменту.
На відміну від хмарних застосунків для списків справ, які синхронізують дані через сторонні сервери, TaskTrove повністю працює на вашому власному VPS без відстеження, аналітики використання та залежностей від зовнішніх API. Дані завдань зберігаються як читабельні JSON-файли, які можна створювати резервні копії, передавати або перевіряти за допомогою будь-якого текстового редактора.
Ключові характеристики TaskTrove
Розбір природної мови
Введіть "завтра о 14:00" або "щоп'ятниці", щоб встановити терміни виконання та повторювані розклади, не використовуючи календар.
Перегляди Kanban та календаря
Перемикайтеся між макетами списку, дошки Канбан і календаря, щоб працювати зі своїми завданнями в поданні, яке найкраще відповідає вашому поточному фокусу.
Повторювані шаблони завдань
Встановлюйте щоденні, щотижневі, щомісячні або повністю налаштовувані правила повторення, щоб рутинні завдання автоматично переплановувалися без ручного введення.
Організація проєкту
Групуйте завдання в проєкти з розділами, кольоровими мітками та необмеженою кількістю підзавдань, щоб складна робота була структурованою та легкою для навігації.
Файлове сховище
Усі завдання зберігаються як прості JSON-файли — їх легко створити резервну копію, перенести в інший екземпляр або прочитати безпосередньо без інструменту бази даних.
Чому варто запускати TaskTrove у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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