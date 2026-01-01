GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) є комплексною платформою з відкритим вихідним кодом для управління ІТ-послугами, що поєднує інвентаризацію активів, систему тікетів служби підтримки, відстеження ліцензій на програмне забезпечення та управління змінами в єдиному веб-додатку. Він підтримує понад 70 мов та екосистему плагінів із понад 150 розширеннями, адаптуючись до ІТ-операцій будь-якого розміру.

Самостійне розміщення GLPI на вашому VPS усуває витрати на ліцензування за користувача та зберігає конфіденційні дані ІТ-інфраструктури під організаційним контролем. Це розгортання включає MariaDB для надійного зберігання. Після розгортання завершіть роботу майстра налаштування у вашому браузері, використовуючи облікові дані бази даних, показані під час процесу розгортання.