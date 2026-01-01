Розгорніть GLPI в один клік.
Платформа з відкритим кодом для управління ІТ-активами та служби підтримки для відстеження інфраструктури та управління запитами на підтримку.
Виберіть тариф VPS для GLPI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) є комплексною платформою з відкритим вихідним кодом для управління ІТ-послугами, що поєднує інвентаризацію активів, систему тікетів служби підтримки, відстеження ліцензій на програмне забезпечення та управління змінами в єдиному веб-додатку. Він підтримує понад 70 мов та екосистему плагінів із понад 150 розширеннями, адаптуючись до ІТ-операцій будь-якого розміру.
Самостійне розміщення GLPI на вашому VPS усуває витрати на ліцензування за користувача та зберігає конфіденційні дані ІТ-інфраструктури під організаційним контролем. Це розгортання включає MariaDB для надійного зберігання. Після розгортання завершіть роботу майстра налаштування у вашому браузері, використовуючи облікові дані бази даних, показані під час процесу розгортання.
Ключові характеристики GLPI
Інвентаризація ІТ-активів
Відстежуйте сервери, робочі станції, мобільні пристрої, мережеве обладнання та ліцензії на програмне забезпечення в централізованому інвентарі з автоматичним виявленням.
Тікетна система служби підтримки
Керуйте запитами користувачів, інцидентами та запитами на зміни за допомогою настроюваних робочих процесів, відстеження SLA та сповіщень електронною поштою.
Управління ліцензій програмного забезпечення
Відстежуйте використання ліцензій, контролюйте відповідність та оптимізуйте витрати на програмне забезпечення у всій організації.
База знань
Документуйте рішення та створюйте ресурси самообслуговування, щоб користувачі могли вирішувати поширені проблеми, не відкриваючи заявок.
Маркетплейс плагінів
Розширте GLPI за допомогою понад 150 плагінів спільноти, що охоплюють інтеграції, звітність та спеціалізовані робочі процеси ITSM.
Чому варто запускати GLPI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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