Розгорніть Pastefy в один клік.
Самостійний застосунок для обміну фрагментами коду з підсвічуванням синтаксису для понад 100 мов, організацією папок, захистом паролем та REST API для програмного доступу.
Виберіть тариф VPS для Pastefy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pastefy
Pastefy – це самостійна платформа pastebin, яка надає розробникам і командам приватну, багатофункціональну альтернативу публічним сервісам обміну коду. З підсвічуванням синтаксису для понад 100 мов програмування, організацією папок для колекцій фрагментів, захищеними паролем вставленнями та налаштовуваним терміном дії, вона охоплює кожен сценарій обміну кодом, не надсилаючи конфіденційний вміст на сторонні сервери. REST API дозволяє програмно створювати фрагменти з конвеєрів CI, редакторів та сценаріїв автоматизації.
Самостійне розміщення Pastefy на вашому VPS зберігає ключі API, облікові дані бази даних, внутрішні конфігурації та власну логіку повністю в межах вашої інфраструктури. Ви усуваєте обмеження розміру та швидкості публічних сервісів pastebin і отримуєте можливість застосовувати власні політики зберігання даних, які відповідають вимогам безпеки та відповідності вашої організації.
Ключові характеристики Pastefy
Підсвічування синтаксису
Підтримує понад 100 мов програмування та розмітки з точним підсвічуванням, що робить складний код читабельним під час перевірок, сеансів налагодження та парного програмування.
Захищені паролем записи
Захистіть конфіденційні фрагменти паролем, щоб лише авторизовані одержувачі могли переглядати облікові дані, файли конфігурації або власницький код, передані під час усунення несправностей.
Організація папок
Групуйте пов'язані фрагменти в папки та підтримуйте підібрані колекції багаторазових шаблонів, прикладів конфігурації та еталонних реалізацій.
Термін дії вставки
Встановіть терміни дії, щоб конфіденційна інформація для налагодження, тимчасові токени та журнали інцидентів автоматично видалялися без необхідності ручного очищення.
Доступ до REST API
Створюйте та отримуйте вставки програмно з конвеєрів CI/CD, плагінів редакторів та сценаріїв автоматизації за допомогою простого REST API.
Чому варто запускати Pastefy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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