Pastefy – це самостійна платформа pastebin, яка надає розробникам і командам приватну, багатофункціональну альтернативу публічним сервісам обміну коду. З підсвічуванням синтаксису для понад 100 мов програмування, організацією папок для колекцій фрагментів, захищеними паролем вставленнями та налаштовуваним терміном дії, вона охоплює кожен сценарій обміну кодом, не надсилаючи конфіденційний вміст на сторонні сервери. REST API дозволяє програмно створювати фрагменти з конвеєрів CI, редакторів та сценаріїв автоматизації.

Самостійне розміщення Pastefy на вашому VPS зберігає ключі API, облікові дані бази даних, внутрішні конфігурації та власну логіку повністю в межах вашої інфраструктури. Ви усуваєте обмеження розміру та швидкості публічних сервісів pastebin і отримуєте можливість застосовувати власні політики зберігання даних, які відповідають вимогам безпеки та відповідності вашої організації.