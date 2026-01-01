Grafana — це найпопулярніша у світі платформа спостережуваності з відкритим кодом, якій довіряють понад 20 мільйонів користувачів для перетворення часових рядів даних на інформативні панелі. Вона підключається до понад 100 джерел даних — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, хмарних провайдерів та інших — дозволяючи командам візуалізувати дані та отримувати сповіщення з кожного куточка їхньої інфраструктури в єдиному уніфікованому інтерфейсі.

Самостійне розміщення Grafana на вашому VPS усуває плату за вихід даних з хмари та ціноутворення за користувача, зберігаючи при цьому конфігурації панелей, історію запитів та дані метрик повністю у вашій власній інфраструктурі — що є важливим для середовищ, де важлива відповідність нормативним вимогам, та команд, які моніторять внутрішні системи, недоступні з публічного інтернету.