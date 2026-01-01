Встановлення Grafana в один клік.
Провідна платформа спостереження з відкритим кодом для візуалізації метрик, журналів і трасувань з будь-якого джерела даних.
Виберіть тариф VPS для Grafana
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grafana
Grafana — це найпопулярніша у світі платформа спостережуваності з відкритим кодом, якій довіряють понад 20 мільйонів користувачів для перетворення часових рядів даних на інформативні панелі. Вона підключається до понад 100 джерел даних — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, хмарних провайдерів та інших — дозволяючи командам візуалізувати дані та отримувати сповіщення з кожного куточка їхньої інфраструктури в єдиному уніфікованому інтерфейсі.
Самостійне розміщення Grafana на вашому VPS усуває плату за вихід даних з хмари та ціноутворення за користувача, зберігаючи при цьому конфігурації панелей, історію запитів та дані метрик повністю у вашій власній інфраструктурі — що є важливим для середовищ, де важлива відповідність нормативним вимогам, та команд, які моніторять внутрішні системи, недоступні з публічного інтернету.
Ключові характеристики Grafana
100+ Джерел даних
Підключіть Grafana до Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, хмарних провайдерів та десятків інших без написання власних адаптерів.
Багата бібліотека візуалізацій
Вибирайте з графіків, теплових карт, гістограм, геокарт, панелей статистики та сотень плагінів спільноти, щоб представити кожну метрику в найбільш інтуїтивно зрозумілому форматі.
Потужні сповіщення
Визначте сповіщення на основі порогів або виявлення аномалій та направляйте сповіщення у Slack, PagerDuty, на електронну пошту, вебхуки та інше з єдиного механізму сповіщень.
Шаблонизація панелі управління
Використовуйте змінні та шаблонні запити для створення єдиної багаторазової інформаційної панелі, яка динамічно фільтрує за хостом, службою, регіоном або будь-яким іншим виміром.
Уніфікована спостережуваність
Зіставляйте метрики, журнали та розподілені трасування поруч на одній платформі, зменшуючи середній час на діагностику та усунення інцидентів.
Чому варто запускати Grafana у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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