Розгорніть ChartDB в один клік.
Редактор діаграм баз даних з відкритим вихідним кодом, який миттєво візуалізує будь-яку схему з одного SQL-запиту, без необхідності зберігати облікові дані.
Виберіть тариф VPS для ChartDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ChartDB
ChartDB — це браузерний редактор діаграм баз даних, що дозволяє розробникам та адміністраторам баз даних візуалізувати будь-яку схему бази даних без прямого підключення інструменту до їхньої бази даних. Єдиний «Smart Query» (розумний запит) — SQL-оператор, який ви запускаєте у власному клієнті — повертає метадані схеми у форматі JSON. Вставте його в ChartDB, і він негайно згенерує повну інтерактивну ERD, без облікового запису, збережених облікових даних та пароля бази даних, які б залишали ваш термінал.
Функція експорту DDL на основі ШІ генерує скрипти міграції між діалектами баз даних, що корисно для команд, які планують міграції між базами даних або документують зміни схеми для перегляду. Самостійне розміщення ChartDB зберігає всю інформацію про схему у вашій власній інфраструктурі, а не в сторонньому хмарному інструменті.
Ключові характеристики ChartDB
Імпорт розумних запитів
Вставте результат одного SQL-запиту, щоб миттєво згенерувати повну ERD — пряме підключення до бази даних або збережені облікові дані не потрібні.
ШІ DDL експорт
Генеруйте скрипти міграції SQL між діалектами баз даних, допомагаючи командам планувати міграції між базами даних або створювати документацію схеми.
Підтримка 10+ баз даних
Працює з PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase та багатьма іншими одразу після встановлення.
Інтерактивний редактор
Анотуйте, переставляйте та точно налаштовуйте діаграми за допомогою інтерфейсу перетягування, розробленого для складних багатотабличних схем.
Кілька форматів експорту
Експортуйте діаграми як SQL, DBML, JSON, PNG, JPG або SVG для документації, спільного використання або інтеграції з іншими інструментами.
Чому варто запускати ChartDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.