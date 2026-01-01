ChartDB — це браузерний редактор діаграм баз даних, що дозволяє розробникам та адміністраторам баз даних візуалізувати будь-яку схему бази даних без прямого підключення інструменту до їхньої бази даних. Єдиний «Smart Query» (розумний запит) — SQL-оператор, який ви запускаєте у власному клієнті — повертає метадані схеми у форматі JSON. Вставте його в ChartDB, і він негайно згенерує повну інтерактивну ERD, без облікового запису, збережених облікових даних та пароля бази даних, які б залишали ваш термінал.

Функція експорту DDL на основі ШІ генерує скрипти міграції між діалектами баз даних, що корисно для команд, які планують міграції між базами даних або документують зміни схеми для перегляду. Самостійне розміщення ChartDB зберігає всю інформацію про схему у вашій власній інфраструктурі, а не в сторонньому хмарному інструменті.