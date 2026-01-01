Розгортання ZNC в один клік.
Цілодобовий IRC-баунсер, який підтримує ваше з'єднання з IRC-мережами 24/7 та відтворює пропущені повідомлення.
Виберіть тариф VPS для ZNC
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ZNC
ZNC — це вдосконалений IRC-баунсер (також відомий як BNC), який підтримує постійне з'єднання з IRC-мережами від вашого імені. Він реєструє повідомлення, поки ви офлайн, відтворює їх, коли ви знову підключаєтеся, і дозволяє підключатися з кількох IRC-клієнтів до однієї ідентичності одночасно. Після понад 15 років розробки ZNC залишається фактичним стандартом для самостійно розміщених IRC-баунсерів.
Самостійне розміщення ZNC на VPS забезпечує стабільну, завжди онлайн IRC-присутність з повною історією повідомлень, модульними плагінами для сповіщень, ведення журналів та ідентифікації, а також вебінтерфейс адміністратора для додавання мереж і налаштування каналів без редагування файлів конфігурації.
Ключові характеристики ZNC
Постійна присутність в IRC
Залишається підключеним до кожної мережі, до якої ви приєднуєтеся, щоб не пропустити повідомлення та не втратити реєстрацію ніків під час простою робочого столу.
Багатоклієнтське відтворення
Підключайтеся з настільних, мобільних та веб-клієнтів одночасно — ZNC відтворює пропущені повідомлення та синхронізує кожного клієнта.
Модульна система плагінів
Вбудовані модулі для ведення журналів, автентифікації NickServ, fail2ban, циклічного перемикання каналів, push-сповіщень та десятків інших.
Веб-інтерфейс адміністратора
Керуйте користувачами, мережами, каналами та модулями з браузера — не потрібно редагувати конфігурації вручну або використовувати команди IRC-бота.
Багатокористувацька підтримка
Індивідуальні облікові записи з ізольованими мережами та параметрами модулів дозволяють домогосподарствам або командам спільно використовувати один екземпляр ZNC для різних IRC-ідентичностей.
Чому варто запускати ZNC у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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