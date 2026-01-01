ZNC — це вдосконалений IRC-баунсер (також відомий як BNC), який підтримує постійне з'єднання з IRC-мережами від вашого імені. Він реєструє повідомлення, поки ви офлайн, відтворює їх, коли ви знову підключаєтеся, і дозволяє підключатися з кількох IRC-клієнтів до однієї ідентичності одночасно. Після понад 15 років розробки ZNC залишається фактичним стандартом для самостійно розміщених IRC-баунсерів.

Самостійне розміщення ZNC на VPS забезпечує стабільну, завжди онлайн IRC-присутність з повною історією повідомлень, модульними плагінами для сповіщень, ведення журналів та ідентифікації, а також вебінтерфейс адміністратора для додавання мереж і налаштування каналів без редагування файлів конфігурації.