Розгорніть Label Studio в один клік.
Платформа для розмітки даних з відкритим кодом для анотування тексту, зображень, аудіо, відео та даних часових рядів для моделей машинного навчання.
Виберіть тариф VPS для Label Studio
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Label Studio
Label Studio — це найпопулярніша платформа для розмітки даних з відкритим вихідним кодом, що має понад 27 000 зірок на GitHub, яка підтримує анотування всіх основних типів даних — текст, зображення, аудіо, відео, HTML, часові ряди та мультимодальні комбінації. Команди використовують її для створення високоякісних навчальних наборів даних за допомогою настроюваних шаблонів розмітки, анотування за допомогою машинного навчання та метрик узгодженості між анотаторами.
Самостійне розміщення Label Studio на власному VPS зберігає конфіденційні навчальні дані — медичні зображення, фінансові документи, власницький бізнес-контент — повністю у вашій інфраструктурі, без плати за користувача або за анотацію. Це розгортання поєднує Label Studio з PostgreSQL 16 для надійного зберігання проєктів та анотацій.
Ключові характеристики Label Studio
Багатотипна анотація
Маркуйте текст, зображення, аудіо, відео та дані часових рядів за допомогою 50+ налаштовуваних типів шаблонів з єдиної платформи.
ML-розмітка
Підключіть ML-бекенд для автоматичного попереднього маркування даних, дозволяючи анотаторам переглядати та виправляти прогнози замість маркування з нуля.
Процеси активного навчання
Пріоритизуйте найбільш невизначені або інформативні зразки для розмітки, щоб максимізувати покращення моделі за годину, витрачену на анотування.
Співпраця команди
Розподіляйте завдання між кількома анотаторами та відстежуйте узгодженість між анотаторами, щоб забезпечити стабільну якість міток.
Експорт формату ML
Експортуйте готові анотації безпосередньо в COCO, VOC, YOLO та інші популярні формати для негайного навчання моделі.
Чому варто запускати Label Studio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.