Label Studio — це найпопулярніша платформа для розмітки даних з відкритим вихідним кодом, що має понад 27 000 зірок на GitHub, яка підтримує анотування всіх основних типів даних — текст, зображення, аудіо, відео, HTML, часові ряди та мультимодальні комбінації. Команди використовують її для створення високоякісних навчальних наборів даних за допомогою настроюваних шаблонів розмітки, анотування за допомогою машинного навчання та метрик узгодженості між анотаторами.

Самостійне розміщення Label Studio на власному VPS зберігає конфіденційні навчальні дані — медичні зображення, фінансові документи, власницький бізнес-контент — повністю у вашій інфраструктурі, без плати за користувача або за анотацію. Це розгортання поєднує Label Studio з PostgreSQL 16 для надійного зберігання проєктів та анотацій.