Shynet — це самостійно розміщена платформа веб-аналітики, розроблена для власників веб-сайтів, які дбають про конфіденційність. На відміну від комерційних інструментів аналітики, Shynet відстежує поведінку відвідувачів без файлів cookie, зняття відбитків пальців або збору персональних даних, що робить її повністю сумісною з GDPR та подібними правилами конфіденційності без банерів про файли cookie або діалогових вікон згоди.

Розгортання Shynet на власному VPS означає, що дані ваших відвідувачів ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Ви отримуєте чисті, значущі метрики — сеанси, реферери, час завантаження та географічні дані — зберігаючи конфіденційність ваших користувачів та підтримуючи повне право власності на вашу аналітику.