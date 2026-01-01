Розгорніть Shynet в один клік.
Платформа веб-аналітики, що поважає конфіденційність, яка працює без файлів cookie та надає вам повне право власності на дані.
Виберіть тариф VPS для Shynet
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shynet
Shynet — це самостійно розміщена платформа веб-аналітики, розроблена для власників веб-сайтів, які дбають про конфіденційність. На відміну від комерційних інструментів аналітики, Shynet відстежує поведінку відвідувачів без файлів cookie, зняття відбитків пальців або збору персональних даних, що робить її повністю сумісною з GDPR та подібними правилами конфіденційності без банерів про файли cookie або діалогових вікон згоди.
Розгортання Shynet на власному VPS означає, що дані ваших відвідувачів ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Ви отримуєте чисті, значущі метрики — сеанси, реферери, час завантаження та географічні дані — зберігаючи конфіденційність ваших користувачів та підтримуючи повне право власності на вашу аналітику.
Ключові характеристики Shynet
Відстеження без файлів cookie
Збирає аналітику без файлів cookie чи відбитків пальців, усуваючи необхідність у банерах згоди та забезпечуючи відповідність GDPR та CCPA.
Власність самостійно розміщених даних
Усі дані відвідувачів залишаються на вашому VPS — без обміну з третіми сторонами, без брокерів даних, без прив'язки до платформи.
Легкий скрипт для вбудовування
Єдиний фрагмент JavaScript або трекер 1×1 піксель без JS інтегрується з будь-яким вебсайтом чи генератором статичних сайтів.
Управління кількома сайтами
Керуйте аналітикою для кількох сайтів з однієї панелі керування, з контролем доступу для кожного сайту для команд.
Дані сесії в реальному часі
Переглядайте активні сесії, джерела реферерів, час завантаження сторінок та географічний розподіл у реальному часі.
Чому варто запускати Shynet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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Ackee — це інструмент аналітики Node.js з самостійним розміщенням для відстеження вебсайтів з акцентом на конфіденційність.