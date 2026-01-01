Розгортайте DHIS2 в один клік.
Платформа медичної інформації з відкритим кодом, що використовується національними службами охорони здоров'я у понад 70 країнах світу.
Виберіть тариф VPS для DHIS2
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DHIS2
DHIS2 — це найбільша у світі система управління медичною інформацією з відкритим вихідним кодом, розгорнута у понад 70 країнах для збору, аналізу та звітування рутинних даних про здоров'я, імунізацію, епідеміологічний нагляд та логістику. Створена Університетом Осло та світовою спільнотою партнерів з державного сектору, вона є основою національних програм охорони здоров'я, що обслуговують приблизно 2,4 мільярда людей.
Самостійне розміщення DHIS2 на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні дані пацієнтів та програм, дає змогу адаптувати метадані, інформаційні панелі та інтеграції до місцевих робочих процесів та уникнути плати за кожного користувача, пов'язаної з пропрієтарними постачальниками HMIS.
Ключові характеристики DHIS2
Багатоканальний збір даних
Збирайте агреговані, індивідуальні та подієві дані через веб-форми, клієнти Android, SMS та масовий імпорт у тисячах об'єктів.
Візуальна аналітика
Створюйте зведені таблиці, діаграми, карти та інформаційні панелі безпосередньо зі зібраних даних без експорту в зовнішні інструменти.
Програми відстеження
Відстежуйте окремі випадки, бенефіціарів та ланцюжки поставок з часом за допомогою настроюваних програм довгострокового відстеження.
Управління метаданими
Визначення організаційних одиниць, елементів даних, індикаторів та правил валідації за допомогою гнучкої моделі, адаптованої міністерствами охорони здоров'я.
RESTful Веб-API
Інтегруйте реєстри, лабораторні системи та конвеєри звітів через документований REST API та платформу додатків DHIS2.
Офлайн-перший Android
Польові працівники збирають дані офлайн за допомогою програми DHIS2 Android Capture і синхронізують їх, щойно відновиться з'єднання.
Чому варто запускати DHIS2 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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