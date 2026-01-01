DHIS2 — це найбільша у світі система управління медичною інформацією з відкритим вихідним кодом, розгорнута у понад 70 країнах для збору, аналізу та звітування рутинних даних про здоров'я, імунізацію, епідеміологічний нагляд та логістику. Створена Університетом Осло та світовою спільнотою партнерів з державного сектору, вона є основою національних програм охорони здоров'я, що обслуговують приблизно 2,4 мільярда людей.

Самостійне розміщення DHIS2 на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні дані пацієнтів та програм, дає змогу адаптувати метадані, інформаційні панелі та інтеграції до місцевих робочих процесів та уникнути плати за кожного користувача, пов'язаної з пропрієтарними постачальниками HMIS.