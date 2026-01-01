Знижка до 68% на evcc

Встановіть evcc в один клік.

Сонячно-орієнтований контролер зарядки електромобілів та менеджер домашньої енергії для сотень зарядних станцій, інверторів та транспортних засобів.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть evcc в один клік.

Виберіть тариф VPS для evcc

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою evcc

evcc — це контролер заряду електромобілів з відкритим вихідним кодом та система управління домашньою енергією, яка пріоритезує зарядку вашого електромобіля власною сонячною енергією замість електроенергії з мережі. Він підключається до сотень зарядних станцій, сонячних інверторів, систем накопичення енергії, розумних лічильників та API транспортних засобів для координації зарядки на основі поточного надлишку сонячної енергії, динамічних тарифів на електроенергію та стану заряду акумулятора.

Самостійне розміщення evcc на власному VPS зберігає облікові дані пристроїв, історію зарядки та логіку автоматизації повністю під вашим контролем, усуває будь-яку залежність від хмарних сервісів постачальників та гарантує надійну роботу ваших стратегій зарядки щоразу, коли світить сонце.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики evcc

Зарядка надлишку сонячної енергії

Заряджає електромобіль надлишковою фотоелектричною енергією у реальному часі, максимізуючи самоспоживання та мінімізуючи імпорт з мережі.

Динамічна підтримка тарифів

Планує зарядку протягом найдешевших годин динамічних тарифів на електроенергію, таких як Tibber, aWATTar та Octopus.

Сотні пристроїв

Інтегрується із зарядними пристроями, лічильниками, інверторами та транспортними засобами від ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei та багатьох інших.

Браузерне налаштування

Налаштовуйте зарядні станції, транспортні засоби, лічильники та точки зарядки через керований веб-інтерфейс без ручного редагування файлів YAML.

З урахуванням домашнього акумулятора

Координує зарядку електромобіля зі станом заряду домашньої батареї, щоб домашня батарея не розряджалася для живлення автомобіля.

REST і MQTT API

Надає повний REST та MQTT API для Home Assistant, openHAB, Node-RED та власних автоматизацій.

Чому варто запускати evcc у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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