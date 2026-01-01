evcc — це контролер заряду електромобілів з відкритим вихідним кодом та система управління домашньою енергією, яка пріоритезує зарядку вашого електромобіля власною сонячною енергією замість електроенергії з мережі. Він підключається до сотень зарядних станцій, сонячних інверторів, систем накопичення енергії, розумних лічильників та API транспортних засобів для координації зарядки на основі поточного надлишку сонячної енергії, динамічних тарифів на електроенергію та стану заряду акумулятора.

Самостійне розміщення evcc на власному VPS зберігає облікові дані пристроїв, історію зарядки та логіку автоматизації повністю під вашим контролем, усуває будь-яку залежність від хмарних сервісів постачальників та гарантує надійну роботу ваших стратегій зарядки щоразу, коли світить сонце.