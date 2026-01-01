Встановіть evcc в один клік.
Сонячно-орієнтований контролер зарядки електромобілів та менеджер домашньої енергії для сотень зарядних станцій, інверторів та транспортних засобів.
Виберіть тариф VPS для evcc
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою evcc
evcc — це контролер заряду електромобілів з відкритим вихідним кодом та система управління домашньою енергією, яка пріоритезує зарядку вашого електромобіля власною сонячною енергією замість електроенергії з мережі. Він підключається до сотень зарядних станцій, сонячних інверторів, систем накопичення енергії, розумних лічильників та API транспортних засобів для координації зарядки на основі поточного надлишку сонячної енергії, динамічних тарифів на електроенергію та стану заряду акумулятора.
Самостійне розміщення evcc на власному VPS зберігає облікові дані пристроїв, історію зарядки та логіку автоматизації повністю під вашим контролем, усуває будь-яку залежність від хмарних сервісів постачальників та гарантує надійну роботу ваших стратегій зарядки щоразу, коли світить сонце.
Ключові характеристики evcc
Зарядка надлишку сонячної енергії
Заряджає електромобіль надлишковою фотоелектричною енергією у реальному часі, максимізуючи самоспоживання та мінімізуючи імпорт з мережі.
Динамічна підтримка тарифів
Планує зарядку протягом найдешевших годин динамічних тарифів на електроенергію, таких як Tibber, aWATTar та Octopus.
Сотні пристроїв
Інтегрується із зарядними пристроями, лічильниками, інверторами та транспортними засобами від ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei та багатьох інших.
Браузерне налаштування
Налаштовуйте зарядні станції, транспортні засоби, лічильники та точки зарядки через керований веб-інтерфейс без ручного редагування файлів YAML.
З урахуванням домашнього акумулятора
Координує зарядку електромобіля зі станом заряду домашньої батареї, щоб домашня батарея не розряджалася для живлення автомобіля.
REST і MQTT API
Надає повний REST та MQTT API для Home Assistant, openHAB, Node-RED та власних автоматизацій.
Чому варто запускати evcc у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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