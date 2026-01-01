SuperTokens є альтернативою з відкритим вихідним кодом для пропрієтарних сервісів автентифікації, таких як Auth0 та Firebase Auth. Він надає базовий API бекенду, з яким ваші застосунки інтегруються за допомогою офіційних SDK для React, Node.js, Python, Go та мобільних платформ. SuperTokens підтримує вхід за допомогою електронної пошти/пароля, безпарольні потоки, соціальний OAuth, багатофакторну автентифікацію, розширене керування сесіями з автоматичним оновленням токенів та захист від поширених атак автентифікації — все це через добре задокументований API.

Самостійне розміщення SuperTokens означає, що облікові дані користувачів та дані сесій залишаються у вашій базі даних PostgreSQL під вашим повним контролем, без ціноутворення за користувача, яке зростає пропорційно до вашого застосунку. Цей шаблон розгортає SuperTokens Core з PostgreSQL, готовим до використання у виробничому середовищі.