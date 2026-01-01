Знижка до 68% на SuperTokens

Встановіть SuperTokens одним кліком.

Бек-енд автентифікації з відкритим вихідним кодом, з керуванням сесіями, входом без пароля, соціальним OAuth та MFA — самостійно розміщена альтернатива Auth0 та Firebase Auth.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть SuperTokens одним кліком.

Виберіть тариф VPS для SuperTokens

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SuperTokens

SuperTokens є альтернативою з відкритим вихідним кодом для пропрієтарних сервісів автентифікації, таких як Auth0 та Firebase Auth. Він надає базовий API бекенду, з яким ваші застосунки інтегруються за допомогою офіційних SDK для React, Node.js, Python, Go та мобільних платформ. SuperTokens підтримує вхід за допомогою електронної пошти/пароля, безпарольні потоки, соціальний OAuth, багатофакторну автентифікацію, розширене керування сесіями з автоматичним оновленням токенів та захист від поширених атак автентифікації — все це через добре задокументований API.

Самостійне розміщення SuperTokens означає, що облікові дані користувачів та дані сесій залишаються у вашій базі даних PostgreSQL під вашим повним контролем, без ціноутворення за користувача, яке зростає пропорційно до вашого застосунку. Цей шаблон розгортає SuperTokens Core з PostgreSQL, готовим до використання у виробничому середовищі.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SuperTokens

Кілька методів автентифікації

Підтримує вхід за допомогою електронної пошти/пароля, безпарольні магічні посилання та соціальних провайдерів OAuth одразу — додавайте потоки, які очікують ваші користувачі, без написання власного коду.

Розширене керування сеансами

Обробляє ротацію токенів, автоматичне оновлення та безпечне відкликання сесій, захищаючи користувачів від перехоплення сесій та атак фіксації.

Готові UI компоненти

Готові компоненти React, Vue та Angular для входу, реєстрації та скидання пароля, які відповідають вашому бренду, без створення інтерфейсів автентифікації з нуля.

Багатофакторна автентифікація

Додайте TOTP або багатофакторну автентифікацію на основі електронної пошти до будь-якого потоку автентифікації без сторонніх сервісів або додаткових комісій за користувача.

Ролі та дозволи

Призначайте ролі користувачам і забезпечуйте перевірку дозволів у вашому застосунку, використовуючи вбудований API для керування користувачами та ролями SuperTokens.

Чому варто запускати SuperTokens у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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