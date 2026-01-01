Встановіть SuperTokens одним кліком.
Бек-енд автентифікації з відкритим вихідним кодом, з керуванням сесіями, входом без пароля, соціальним OAuth та MFA — самостійно розміщена альтернатива Auth0 та Firebase Auth.
Виберіть тариф VPS для SuperTokens
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SuperTokens
SuperTokens є альтернативою з відкритим вихідним кодом для пропрієтарних сервісів автентифікації, таких як Auth0 та Firebase Auth. Він надає базовий API бекенду, з яким ваші застосунки інтегруються за допомогою офіційних SDK для React, Node.js, Python, Go та мобільних платформ. SuperTokens підтримує вхід за допомогою електронної пошти/пароля, безпарольні потоки, соціальний OAuth, багатофакторну автентифікацію, розширене керування сесіями з автоматичним оновленням токенів та захист від поширених атак автентифікації — все це через добре задокументований API.
Самостійне розміщення SuperTokens означає, що облікові дані користувачів та дані сесій залишаються у вашій базі даних PostgreSQL під вашим повним контролем, без ціноутворення за користувача, яке зростає пропорційно до вашого застосунку. Цей шаблон розгортає SuperTokens Core з PostgreSQL, готовим до використання у виробничому середовищі.
Ключові характеристики SuperTokens
Кілька методів автентифікації
Підтримує вхід за допомогою електронної пошти/пароля, безпарольні магічні посилання та соціальних провайдерів OAuth одразу — додавайте потоки, які очікують ваші користувачі, без написання власного коду.
Розширене керування сеансами
Обробляє ротацію токенів, автоматичне оновлення та безпечне відкликання сесій, захищаючи користувачів від перехоплення сесій та атак фіксації.
Готові UI компоненти
Готові компоненти React, Vue та Angular для входу, реєстрації та скидання пароля, які відповідають вашому бренду, без створення інтерфейсів автентифікації з нуля.
Багатофакторна автентифікація
Додайте TOTP або багатофакторну автентифікацію на основі електронної пошти до будь-якого потоку автентифікації без сторонніх сервісів або додаткових комісій за користувача.
Ролі та дозволи
Призначайте ролі користувачам і забезпечуйте перевірку дозволів у вашому застосунку, використовуючи вбудований API для керування користувачами та ролями SuperTokens.
Чому варто запускати SuperTokens у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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