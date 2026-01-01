Hemmelig – це самостійно розміщений застосунок для обміну конфіденційною інформацією через зашифровані посилання, що самознищуються. Паролі, ключі API та приватні нотатки шифруються на стороні клієнта ще до того, як покинуть браузер, тому сервер зберігає лише зашифрований текст, який він не може розшифрувати. Кожен секрет може бути захищений парольною фразою, обмежений за IP-адресою, налаштований на видалення через обраний час або обмежений максимальною кількістю переглядів.

Запуск Hemmelig на власному VPS дозволяє зберігати всі спільні облікові дані поза інфраструктурою третіх сторін. Ви контролюєте правила зберігання, журнали доступу та межі шифрування, що робить його придатним для команд, які передають облікові дані, дані клієнтів або будь-які дані, занадто конфіденційні, щоб залишати їх в електронній пошті чи історії чатів.