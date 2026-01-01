Знижка до 68% на Hemmelig

Розгорніть Hemmelig: встановлення в один клік.

Поділіться зашифрованими, самознищуваними секретами через одноразові посилання, які зникають після першого прочитання.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Hemmelig: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Hemmelig

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Hemmelig

Hemmelig – це самостійно розміщений застосунок для обміну конфіденційною інформацією через зашифровані посилання, що самознищуються. Паролі, ключі API та приватні нотатки шифруються на стороні клієнта ще до того, як покинуть браузер, тому сервер зберігає лише зашифрований текст, який він не може розшифрувати. Кожен секрет може бути захищений парольною фразою, обмежений за IP-адресою, налаштований на видалення через обраний час або обмежений максимальною кількістю переглядів.

Запуск Hemmelig на власному VPS дозволяє зберігати всі спільні облікові дані поза інфраструктурою третіх сторін. Ви контролюєте правила зберігання, журнали доступу та межі шифрування, що робить його придатним для команд, які передають облікові дані, дані клієнтів або будь-які дані, занадто конфіденційні, щоб залишати їх в електронній пошті чи історії чатів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Hemmelig

Клієнтське шифрування

Секрети шифруються у браузері за допомогою AES-256-GCM перед завантаженням, тому сервер ніколи не бачить відкритого тексту.

Одноразові посилання

Кожне посилання самознищується після налаштовуваної кількості переглядів або вікна закінчення терміну дії, не залишаючи жодного сліду.

Пароль і захист IP

Захистіть секрети за допомогою додаткової кодової фрази або обмежте доступ до певних діапазонів IP-адрес для додаткового рівня безпеки.

Зашифровані завантаження файлів

Прикріплюйте файли до секрету з тим самим наскрізним шифруванням, застосованим до текстових даних, готові для автентифікованих користувачів.

Обмін QR-кодів

Створюйте QR-коди для будь-якого секретного посилання, щоб одержувачі могли відкрити його на телефоні без копіювання довгих URL-адрес.

Обліковий запис не потрібен

Будь-хто може створити та відкрити секрет без реєстрації, тоді як додаткові облікові записи розблоковують файли та історію.

Чому варто запускати Hemmelig у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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