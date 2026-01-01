Розгорніть Hemmelig: встановлення в один клік.
Поділіться зашифрованими, самознищуваними секретами через одноразові посилання, які зникають після першого прочитання.
Виберіть тариф VPS для Hemmelig
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hemmelig
Hemmelig – це самостійно розміщений застосунок для обміну конфіденційною інформацією через зашифровані посилання, що самознищуються. Паролі, ключі API та приватні нотатки шифруються на стороні клієнта ще до того, як покинуть браузер, тому сервер зберігає лише зашифрований текст, який він не може розшифрувати. Кожен секрет може бути захищений парольною фразою, обмежений за IP-адресою, налаштований на видалення через обраний час або обмежений максимальною кількістю переглядів.
Запуск Hemmelig на власному VPS дозволяє зберігати всі спільні облікові дані поза інфраструктурою третіх сторін. Ви контролюєте правила зберігання, журнали доступу та межі шифрування, що робить його придатним для команд, які передають облікові дані, дані клієнтів або будь-які дані, занадто конфіденційні, щоб залишати їх в електронній пошті чи історії чатів.
Ключові характеристики Hemmelig
Клієнтське шифрування
Секрети шифруються у браузері за допомогою AES-256-GCM перед завантаженням, тому сервер ніколи не бачить відкритого тексту.
Одноразові посилання
Кожне посилання самознищується після налаштовуваної кількості переглядів або вікна закінчення терміну дії, не залишаючи жодного сліду.
Пароль і захист IP
Захистіть секрети за допомогою додаткової кодової фрази або обмежте доступ до певних діапазонів IP-адрес для додаткового рівня безпеки.
Зашифровані завантаження файлів
Прикріплюйте файли до секрету з тим самим наскрізним шифруванням, застосованим до текстових даних, готові для автентифікованих користувачів.
Обмін QR-кодів
Створюйте QR-коди для будь-якого секретного посилання, щоб одержувачі могли відкрити його на телефоні без копіювання довгих URL-адрес.
Обліковий запис не потрібен
Будь-хто може створити та відкрити секрет без реєстрації, тоді як додаткові облікові записи розблоковують файли та історію.
Чому варто запускати Hemmelig у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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