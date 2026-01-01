Dasharr — це інформаційна панель з відкритим вихідним кодом, створена на Rust та Vue, розроблена спеціально для користувачів приватних торент-трекерів. Вона періодично опитує кожен індексатор, який ви вмикаєте, зберігає історію в PostgreSQL і відображає довгострокові тенденції завантажень, вивантажень, співвідношення, бонусних балів та винагород, які самі трекери рідко показують за межами поточного значення.

Розміщення Dasharr на власному VPS зберігає кожен ключ API та повну історію облікових записів трекерів повністю на власній інфраструктурі, а не на сторонньому сервісі. Статистика збирається кожні шість годин у фоновому режимі, щоб можна було співвідносити вивантаження, автоматизовані інструменти та витрати винагород на всіх трекерах в одній часовій шкалі.