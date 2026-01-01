Розгорнути Dasharr в один клік.
Самостійно розміщена панель керування, яка відстежує статистику завантажень, вивантажень та винагород на понад двадцяти приватних торрент-трекерах.
Виберіть тариф VPS для Dasharr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dasharr
Dasharr — це інформаційна панель з відкритим вихідним кодом, створена на Rust та Vue, розроблена спеціально для користувачів приватних торент-трекерів. Вона періодично опитує кожен індексатор, який ви вмикаєте, зберігає історію в PostgreSQL і відображає довгострокові тенденції завантажень, вивантажень, співвідношення, бонусних балів та винагород, які самі трекери рідко показують за межами поточного значення.
Розміщення Dasharr на власному VPS зберігає кожен ключ API та повну історію облікових записів трекерів повністю на власній інфраструктурі, а не на сторонньому сервісі. Статистика збирається кожні шість годин у фоновому режимі, щоб можна було співвідносити вивантаження, автоматизовані інструменти та витрати винагород на всіх трекерах в одній часовій шкалі.
Ключові характеристики Dasharr
Мультитрекерна підтримка
Вбудовані колектори для понад двадцяти приватних трекерів, зокрема RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, та багатьох інших, під єдиною інформаційною панеллю.
Довгострокова історія
Кожне опитування зберігається в PostgreSQL, щоб ви могли бачити, як завантаження, співвідношення та бонусні бали змінюються протягом тижнів і місяців, а не лише поточний знімок.
Запланований збір
Статистика оновлюється автоматично кожні шість годин у фоновому режимі, тому інформаційна панель завжди відображає останню активність без ручної синхронізації.
Планування баунті
Відстежуйте заробіток за винагороди та витрати по трекерах, щоб спланувати, скільки можна виділити на запити за будь-який обраний проміжок часу.
OpenAPI задокументовано
Кожна кінцева точка доступна через Swagger UI за адресою /swagger-ui/, щоб дані можна було запитувати з власних скриптів, Grafana або інших інформаційних панелей.
Приватність за задумом
Ключі API трекера ніколи не залишають ваш VPS — бекенд безпосередньо взаємодіє з кожним індексатором і зберігає облікові дані у вашій власній базі даних PostgreSQL.
Чому варто запускати Dasharr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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