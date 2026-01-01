Розгорнути iTop в один клік.
ITSM-платформа та CMDB з відкритим кодом для управління ІТ-послугами, інфраструктурою та робочими процесами підтримки.
Виберіть тариф VPS для iTop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою iTop
iTop (Портал ІТ-операцій) — це повністю відкрита, веб-орієнтована платформа для управління ІТ-послугами, побудована на основі найкращих практик ITIL. Вона поєднує потужну Базу даних управління конфігураціями з модулями управління службою підтримки, інцидентами, проблемами, змінами та послугами — все в одній самостійно розміщеній програмі.
На відміну від SaaS ITSM інструментів, які стягують плату за кожного агента, самостійне розміщення iTop на власному VPS надає вашій ІТ-команді повний контроль над вашими даними, налаштуваннями та інтеграціями. Ви можете розширити функціонал iTop за допомогою доповнень з iTop Hub, щоб адаптувати його до ваших конкретних операційних робочих процесів.
Ключові характеристики iTop
Інтегрована CMDB
Відстежуйте всі ІТ-активи та їхні взаємозв'язки у повністю настроюваній базі даних з графічним аналізом впливу.
Інцидент і служба підтримки
Обробляйте запити в службу підтримки з відстеженням SLA, сповіщеннями користувачів та повним аудиторським слідом кожної виконаної дії.
Управління змінами
Плануйте та затверджуйте зміни за допомогою структурованих робочих процесів, які зберігають ваше ІТ-середовище стабільним та відстежуваним.
Каталог послуг
Визначайте та керуйте сервісними пропозиціями, договорами та цілями SLA у всій ІТ-організації.
Розширюваний за допомогою доповнень
Розширюйте iTop за допомогою спільнотних та комерційних розширень з iTop Hub без зміни основного коду.
Чому варто запускати iTop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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