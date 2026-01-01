iTop (Портал ІТ-операцій) — це повністю відкрита, веб-орієнтована платформа для управління ІТ-послугами, побудована на основі найкращих практик ITIL. Вона поєднує потужну Базу даних управління конфігураціями з модулями управління службою підтримки, інцидентами, проблемами, змінами та послугами — все в одній самостійно розміщеній програмі.

На відміну від SaaS ITSM інструментів, які стягують плату за кожного агента, самостійне розміщення iTop на власному VPS надає вашій ІТ-команді повний контроль над вашими даними, налаштуваннями та інтеграціями. Ви можете розширити функціонал iTop за допомогою доповнень з iTop Hub, щоб адаптувати його до ваших конкретних операційних робочих процесів.