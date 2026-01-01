Open Agent — це готова до промислового використання платформа ШІ-агентів з самостійним хостингом, яка з'єднує великі мовні моделі з вашими даними та інструментами. Вона підтримує понад 28 постачальників моделей через єдиний інтерфейс, перетворюючи документи, вікі та бази даних на пошукові бази знань RAG, які забезпечують вашим агентам точний контекст.

Розгортання Open Agent на вашому власному VPS зберігає конфіденційні розмови та власні документи поза інфраструктурою третіх сторін. Контроль доступу на основі ролей, інтеграція SSO та багатокористувацькі робочі простори роблять її придатною для команд та підприємств, яким потрібне управління без шкоди для гнучкості.