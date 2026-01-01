Розгорніть Open Agent за допомогою інсталяції в один клік.
Самостійно розміщена платформа ШІ-асистента з оркестрацією LLM, базами знань RAG, циклами агентів та інтеграціями інструментів MCP.
Виберіть тариф VPS для Open Agent
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open Agent
Open Agent — це готова до промислового використання платформа ШІ-агентів з самостійним хостингом, яка з'єднує великі мовні моделі з вашими даними та інструментами. Вона підтримує понад 28 постачальників моделей через єдиний інтерфейс, перетворюючи документи, вікі та бази даних на пошукові бази знань RAG, які забезпечують вашим агентам точний контекст.
Розгортання Open Agent на вашому власному VPS зберігає конфіденційні розмови та власні документи поза інфраструктурою третіх сторін. Контроль доступу на основі ролей, інтеграція SSO та багатокористувацькі робочі простори роблять її придатною для команд та підприємств, яким потрібне управління без шкоди для гнучкості.
Ключові характеристики Open Agent
Багатопровайдерна підтримка LLM
Підключайтеся до понад 28 постачальників моделей, включно з OpenAI, DeepSeek та локальними моделями, через стандартизований рівень абстракції.
Вбудований RAG конвеєр
Завантажуйте PDF-файли, вікі та документи у семантичні векторні сховища, щоб агенти автоматично отримували точний, обґрунтований контекст.
Інтеграції інструментів MCP
Розширте можливості агента за допомогою серверів протоколу Model Context, які підключаються до зовнішніх API, баз даних та інструментів автоматизації.
Корпоративний контроль доступу
Керуйте користувачами з дозволами на основі ролей, SSO через OIDC, OAuth2, LDAP та SAML, а також ізольованими багатокористувацькими робочими просторами.
Керування циклом агента
Визначте багатоетапні робочі процеси агента з циклами виклику інструментів, логікою повторних спроб та журналюванням аудиту для надійності промислового рівня.
Чому варто запускати Open Agent у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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