Розгортання CKAN в один клік.
Платформа порталу даних з відкритим вихідним кодом для публікації, обміну та пошуку дослідницьких та урядових наборів даних.
Виберіть тариф VPS для CKAN
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CKAN
CKAN — це провідна система управління даними з відкритим вихідним кодом, яку використовують національні, регіональні та міські уряди, а також науково-дослідні установи для забезпечення роботи публічних порталів даних. Вона поєднує структурований каталог наборів даних, розширені схеми метаданих, бекенд повнотекстового пошуку та табличне сховище даних (DataStore), яке надає доступ до завантажених файлів CSV та Excel через REST API із можливістю запитів.
Самостійний хостинг CKAN на власному VPS дозволяє тримати кожен набір даних, структуру організації та токен API під вашим контролем, без плати за кожен набір даних та без доступу третіх сторін до ваших записів. Платформа є дуже розширюваною завдяки сотням плагінів спільноти, що охоплюють збір даних, просторові дані, обмін DCAT, єдиний вхід та власні схеми.
Ключові характеристики CKAN
Багатий каталог даних
Організовуйте набори даних у групи та організації за допомогою користувацьких схем метаданих, тегів, ліцензій та повної історії змін для кожного ресурсу.
Запитуваний API сховища даних
Завантажені файли CSV та Excel завантажуються в сховище даних (DataStore) на базі PostgreSQL, яке надає фільтрацію, сортування та SQL-запити через REST.
Пошук на основі Solr
Виділений індекс Solr забезпечує швидкий фасетний пошук за назвами, описами, тегами та користувацькими полями, навіть на порталах з мільйонами записів.
Збирачі та DCAT
Отримуйте метадані з інших кінцевих точок CKAN, CSW та DCAT для федерації наборів даних між установами без повторного введення вручну.
Гранульовані дозволи
Ролі в організації дозволяють контролювати, хто може створювати, редагувати та публікувати набори даних, з публічними, приватними та чернетковими станами видимості для кожного ресурсу.
Чому варто запускати CKAN у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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