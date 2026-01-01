CKAN — це провідна система управління даними з відкритим вихідним кодом, яку використовують національні, регіональні та міські уряди, а також науково-дослідні установи для забезпечення роботи публічних порталів даних. Вона поєднує структурований каталог наборів даних, розширені схеми метаданих, бекенд повнотекстового пошуку та табличне сховище даних (DataStore), яке надає доступ до завантажених файлів CSV та Excel через REST API із можливістю запитів.

Самостійний хостинг CKAN на власному VPS дозволяє тримати кожен набір даних, структуру організації та токен API під вашим контролем, без плати за кожен набір даних та без доступу третіх сторін до ваших записів. Платформа є дуже розширюваною завдяки сотням плагінів спільноти, що охоплюють збір даних, просторові дані, обмін DCAT, єдиний вхід та власні схеми.