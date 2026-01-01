PrestaShop — це повнофункціональна платформа електронної комерції з відкритим кодом, яку використовують продавці у понад 190 країнах. Вона надає все необхідне для запуску професійного онлайн-магазину «з коробки»: керування каталогом товарів, обробка замовлень, інтегровані платіжні шлюзи (PayPal, Stripe та інші), підтримка кількох мов і валют, а також вбудовані інструменти SEO — усе це керується з інтуїтивно зрозумілої панелі адміністратора.

Розміщення PrestaShop на власному VPS зберігає дані клієнтів та платіжні записи під вашим контролем, дозволяє точно налаштовувати PHP та MySQL для максимальної продуктивності, і масштабується разом з вашим бізнесом без комісій за транзакцію або оплати за місце від хостингових платформ електронної комерції.