Розгорніть PrestaShop в один клік.
Потужна платформа електронної комерції з відкритим кодом, яку використовують понад 300 000 інтернет-магазинів у всьому світі, з повним керуванням продуктами, платежами та підтримкою багатьох мов.
Виберіть тариф VPS для PrestaShop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PrestaShop
PrestaShop — це повнофункціональна платформа електронної комерції з відкритим кодом, яку використовують продавці у понад 190 країнах. Вона надає все необхідне для запуску професійного онлайн-магазину «з коробки»: керування каталогом товарів, обробка замовлень, інтегровані платіжні шлюзи (PayPal, Stripe та інші), підтримка кількох мов і валют, а також вбудовані інструменти SEO — усе це керується з інтуїтивно зрозумілої панелі адміністратора.
Розміщення PrestaShop на власному VPS зберігає дані клієнтів та платіжні записи під вашим контролем, дозволяє точно налаштовувати PHP та MySQL для максимальної продуктивності, і масштабується разом з вашим бізнесом без комісій за транзакцію або оплати за місце від хостингових платформ електронної комерції.
Ключові характеристики PrestaShop
Повний каталог продуктів
Керуйте необмеженою кількістю продуктів з варіантами, комбінаціями, атрибутами та гнучкими правилами ціноутворення, включно з оптовими знижками та обмеженими в часі рекламними кампаніями.
Інтегрована оплата
Приймайте платежі через PayPal, Stripe, банківський переказ та десятки регіональних платіжних шлюзів через маркетплейс модулів — спеціальний платіжний код не потрібен.
Багатомовний і валюта
Продавайте клієнтам по всьому світу з вбудованою підтримкою кількох мов, валют та податкових правил в одній інсталяції магазину з однієї адмін-панелі.
SEO і Маркетингові Інструменти
Настроювані URL-адреси, метаполя, генерація карти сайту та вбудовані інструменти для дисконтних ваучерів і програм лояльності допомагають залучати трафік та повторні покупки.
Теми і Модулі
Маркетплейс із тисячами тем і модулів дозволяє розширити дизайн і функціональність без втручання в код, від онлайн-чату до балів лояльності.
Чому варто запускати PrestaShop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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