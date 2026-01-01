Розгортання Kafbat Kafka UI в один клік.
Веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для керування та моніторингу кластерів Apache Kafka, наступник популярного проєкту Provectus kafka-ui.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI — це безкоштовна веб-панель з відкритим вихідним кодом для керування кластерами Apache Kafka. Будучи наступником Provectus kafka-ui, що розвивається спільнотою, вона пропонує досконалий інтерфейс для перевірки брокерів, керування темами, перегляду повідомлень та відстеження відставання груп споживачів — і все це без інструментів командного рядка. Підтримка кількох кластерів дозволяє керувати кожним середовищем Kafka з єдиної панелі.
Самостійне розміщення Kafbat Kafka UI на власному VPS зберігає ваші дані повідомлень та облікові дані кластера повністю в межах вашої інфраструктури. Цей шаблон містить однонодовий брокер Kafka, що працює в режимі KRaft (ZooKeeper не потрібен), надаючи вам готовий до виробництва стек Kafka, який готовий до використання в один клік.
Ключові характеристики Kafbat Kafka UI
Управління темами
Створюйте, налаштовуйте та видаляйте топіки з налаштуваннями розділів та реплікації в реальному часі без використання Kafka CLI.
Браузер повідомлень
Досліджуйте повідомлення Kafka у форматах JSON, звичайного тексту або Avro за допомогою фільтрації на основі CEL, щоб точно визначити потрібні записи.
Моніторинг групи споживачів
Відстежуйте зміщення груп споживачів, призначення розділів та метрики затримки, щоб виявити вузькі місця обробки, перш ніж вони вплинуть на подальші системи.
Підтримка кількох кластерів
Підключіть кілька кластерів Kafka до однієї інформаційної панелі та миттєво перемикайтеся між ними для централізованого огляду у всіх середовищах.
KRaft Mode брокер
Вбудований брокер Kafka працює в режимі KRaft — без залежності від ZooKeeper — спрощуючи розгортання та зменшуючи операційний слід.
Чому варто запускати Kafbat Kafka UI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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