Kafbat Kafka UI — це безкоштовна веб-панель з відкритим вихідним кодом для керування кластерами Apache Kafka. Будучи наступником Provectus kafka-ui, що розвивається спільнотою, вона пропонує досконалий інтерфейс для перевірки брокерів, керування темами, перегляду повідомлень та відстеження відставання груп споживачів — і все це без інструментів командного рядка. Підтримка кількох кластерів дозволяє керувати кожним середовищем Kafka з єдиної панелі.

Самостійне розміщення Kafbat Kafka UI на власному VPS зберігає ваші дані повідомлень та облікові дані кластера повністю в межах вашої інфраструктури. Цей шаблон містить однонодовий брокер Kafka, що працює в режимі KRaft (ZooKeeper не потрібен), надаючи вам готовий до виробництва стек Kafka, який готовий до використання в один клік.