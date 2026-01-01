Знижка до 68% на Kafbat Kafka UI

Розгортання Kafbat Kafka UI в один клік.

Веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для керування та моніторингу кластерів Apache Kafka, наступник популярного проєкту Provectus kafka-ui.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Kafbat Kafka UI в один клік.

Виберіть тариф VPS для Kafbat Kafka UI

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Kafbat Kafka UI

Kafbat Kafka UI — це безкоштовна веб-панель з відкритим вихідним кодом для керування кластерами Apache Kafka. Будучи наступником Provectus kafka-ui, що розвивається спільнотою, вона пропонує досконалий інтерфейс для перевірки брокерів, керування темами, перегляду повідомлень та відстеження відставання груп споживачів — і все це без інструментів командного рядка. Підтримка кількох кластерів дозволяє керувати кожним середовищем Kafka з єдиної панелі.

Самостійне розміщення Kafbat Kafka UI на власному VPS зберігає ваші дані повідомлень та облікові дані кластера повністю в межах вашої інфраструктури. Цей шаблон містить однонодовий брокер Kafka, що працює в режимі KRaft (ZooKeeper не потрібен), надаючи вам готовий до виробництва стек Kafka, який готовий до використання в один клік.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Kafbat Kafka UI

Управління темами

Створюйте, налаштовуйте та видаляйте топіки з налаштуваннями розділів та реплікації в реальному часі без використання Kafka CLI.

Браузер повідомлень

Досліджуйте повідомлення Kafka у форматах JSON, звичайного тексту або Avro за допомогою фільтрації на основі CEL, щоб точно визначити потрібні записи.

Моніторинг групи споживачів

Відстежуйте зміщення груп споживачів, призначення розділів та метрики затримки, щоб виявити вузькі місця обробки, перш ніж вони вплинуть на подальші системи.

Підтримка кількох кластерів

Підключіть кілька кластерів Kafka до однієї інформаційної панелі та миттєво перемикайтеся між ними для централізованого огляду у всіх середовищах.

KRaft Mode брокер

Вбудований брокер Kafka працює в режимі KRaft — без залежності від ZooKeeper — спрощуючи розгортання та зменшуючи операційний слід.

Чому варто запускати Kafbat Kafka UI у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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