Знижка до 68% на MapStore

Розгорніть MapStore одним кліком.

Фреймворк WebGIS з відкритим вихідним кодом для створення інтерактивних карт, інформаційних панелей та 3D геоісторій з будь-якого джерела даних.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть MapStore одним кліком.

Виберіть тариф VPS для MapStore

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MapStore

MapStore — це продукт WebGIS з відкритим вихідним кодом, розроблений GeoSolutions, який дозволяє командам створювати, зберігати та ділитися інтерактивними картами, інформаційними панелями та захоплюючими геоісторіями у браузері. Він підтримує повний набір стандартів OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) та нативно інтегрується з GeoServer, MapServer, сервісами ArcGIS REST і будь-яким геопросторовим бекендом, що відповідає стандартам.

Побудований на OpenLayers, Leaflet та CesiumJS, MapStore об'єднує 2D та 3D переглядачі, розширену таблицю атрибутів, віджети для побудови діаграм та менеджер контексту для адаптації картографічних застосунків до різних груп користувачів. Самостійний хостинг на виділеному VPS дозволяє тримати власні шари, базові карти та аналітику під вашим контролем, уникаючи при цьому ціноутворення за користувача, характерного для хостингових ГІС-платформ.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики MapStore

Карти і панелі моніторингу

Створюйте інтерактивні 2D-карти та інформаційні панелі з діаграмами, лічильниками та текстовими віджетами, які оновлюються з активних шарів WMS, WFS та WPS.

3D Геоісторії

Створюйте наративні геоісторії за допомогою 3D-сцен на базі CesiumJS, анімацій польоту та вбудованих медіа для передачі просторових даних аудиторіям, які не є фахівцями з ГІС.

Стандарти OGC

Вбудована підтримка WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW та 3D Tiles з'єднує MapStore з GeoServer, MapServer та будь-яким сумісним геопросторовим сервісом.

Менеджер контексту

Налаштуйте контексти застосунків, які надають доступ до індивідуальних панелей інструментів, плагінів та шарів для певних груп користувачів без розгалуження кодової бази.

Інтеграція каталогу

Пошук та імпорт шарів з каталогів CSW, WMS, WMTS, TMS та ArcGIS REST безпосередньо в компонувальнику карт, прискорюючи виявлення даних.

Таблиця атрибутів

Запитуйте, фільтруйте та редагуйте атрибути векторних об'єктів за допомогою таблиці у стилі електронної таблиці, яка синхронізується в реальному часі із картографічною символікою та виділеннями.

Чому варто запускати MapStore у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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