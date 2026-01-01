MapStore — це продукт WebGIS з відкритим вихідним кодом, розроблений GeoSolutions, який дозволяє командам створювати, зберігати та ділитися інтерактивними картами, інформаційними панелями та захоплюючими геоісторіями у браузері. Він підтримує повний набір стандартів OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) та нативно інтегрується з GeoServer, MapServer, сервісами ArcGIS REST і будь-яким геопросторовим бекендом, що відповідає стандартам.

Побудований на OpenLayers, Leaflet та CesiumJS, MapStore об'єднує 2D та 3D переглядачі, розширену таблицю атрибутів, віджети для побудови діаграм та менеджер контексту для адаптації картографічних застосунків до різних груп користувачів. Самостійний хостинг на виділеному VPS дозволяє тримати власні шари, базові карти та аналітику під вашим контролем, уникаючи при цьому ціноутворення за користувача, характерного для хостингових ГІС-платформ.