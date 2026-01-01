Розгорніть MapStore одним кліком.
Фреймворк WebGIS з відкритим вихідним кодом для створення інтерактивних карт, інформаційних панелей та 3D геоісторій з будь-якого джерела даних.
Виберіть тариф VPS для MapStore
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MapStore
MapStore — це продукт WebGIS з відкритим вихідним кодом, розроблений GeoSolutions, який дозволяє командам створювати, зберігати та ділитися інтерактивними картами, інформаційними панелями та захоплюючими геоісторіями у браузері. Він підтримує повний набір стандартів OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) та нативно інтегрується з GeoServer, MapServer, сервісами ArcGIS REST і будь-яким геопросторовим бекендом, що відповідає стандартам.
Побудований на OpenLayers, Leaflet та CesiumJS, MapStore об'єднує 2D та 3D переглядачі, розширену таблицю атрибутів, віджети для побудови діаграм та менеджер контексту для адаптації картографічних застосунків до різних груп користувачів. Самостійний хостинг на виділеному VPS дозволяє тримати власні шари, базові карти та аналітику під вашим контролем, уникаючи при цьому ціноутворення за користувача, характерного для хостингових ГІС-платформ.
Ключові характеристики MapStore
Карти і панелі моніторингу
Створюйте інтерактивні 2D-карти та інформаційні панелі з діаграмами, лічильниками та текстовими віджетами, які оновлюються з активних шарів WMS, WFS та WPS.
3D Геоісторії
Створюйте наративні геоісторії за допомогою 3D-сцен на базі CesiumJS, анімацій польоту та вбудованих медіа для передачі просторових даних аудиторіям, які не є фахівцями з ГІС.
Стандарти OGC
Вбудована підтримка WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW та 3D Tiles з'єднує MapStore з GeoServer, MapServer та будь-яким сумісним геопросторовим сервісом.
Менеджер контексту
Налаштуйте контексти застосунків, які надають доступ до індивідуальних панелей інструментів, плагінів та шарів для певних груп користувачів без розгалуження кодової бази.
Інтеграція каталогу
Пошук та імпорт шарів з каталогів CSW, WMS, WMTS, TMS та ArcGIS REST безпосередньо в компонувальнику карт, прискорюючи виявлення даних.
Таблиця атрибутів
Запитуйте, фільтруйте та редагуйте атрибути векторних об'єктів за допомогою таблиці у стилі електронної таблиці, яка синхронізується в реальному часі із картографічною символікою та виділеннями.
Чому варто запускати MapStore у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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