Розгорніть Grafana Tempo в один клік.
Відкритий розподілений бекенд трасування, сумісний з OpenTelemetry, Jaeger та Zipkin, з вбудованою візуалізацією Grafana.
Виберіть тариф VPS для Grafana Tempo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grafana Tempo
Grafana Tempo — це високомасштабна розподілена система трасування, розроблена для прийому трасувань від OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin та інших джерел без необхідності складної інфраструктури. На відміну від сховищ трасувань, які залежать від Elasticsearch або Cassandra, Tempo зберігає дані трасувань в об'єктному сховищі, що робить його економічно ефективним у масштабі. Він нативно інтегрується з Grafana, дозволяючи інженерам переходити від метрики Prometheus або рядка журналу Loki безпосередньо до відповідного трасування.
Цей шаблон поєднує Tempo з Grafana Alloy як колектором OpenTelemetry, Prometheus для метрик та Grafana як рівнем візуалізації — надаючи вам самодостатній стек розподіленого трасування, яким ви повністю володієте та керуєте на своєму VPS.
Ключові характеристики Grafana Tempo
OpenTelemetry нативний
Приймає трасування через протоколи OTLP gRPC та HTTP, Jaeger і Zipkin, тому будь-який інструментований застосунок може надсилати дані без SDK, специфічних для постачальника.
Метрики з трасування
Автоматично генерує метрики RED (частота, помилки, тривалість) з даних трасування за допомогою генератора метрик, заповнюючи Prometheus інформацією на рівні сервісів без додаткової інструментації.
Інтеграція Grafana
Попередньо налаштоване джерело даних Grafana дозволяє переходити від будь-якої метрики або рядка журналу до пов'язаного трасування в один клік, прискорюючи аналіз першопричин.
Мова запитів TraceQL
Спеціально розроблена мова запитів дозволяє фільтрувати та агрегувати трасування за сервісом, тривалістю, статусом помилки та атрибутами діапазону з точністю, яку не може забезпечити спеціальний пошук.
Економічне сховище
Зберігає дані трасування на локальному диску без необхідності Elasticsearch або Cassandra, зберігаючи інфраструктуру простою та операційні витрати передбачуваними.
Візуалізація графа сервісів
Формує карти залежностей сервісів з даних трасування та візуалізує їх у Grafana, надаючи командам завжди актуальний огляд міжсервісної комунікації та затримки.
Чому варто запускати Grafana Tempo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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