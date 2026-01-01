Grafana Tempo — це високомасштабна розподілена система трасування, розроблена для прийому трасувань від OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin та інших джерел без необхідності складної інфраструктури. На відміну від сховищ трасувань, які залежать від Elasticsearch або Cassandra, Tempo зберігає дані трасувань в об'єктному сховищі, що робить його економічно ефективним у масштабі. Він нативно інтегрується з Grafana, дозволяючи інженерам переходити від метрики Prometheus або рядка журналу Loki безпосередньо до відповідного трасування.

Цей шаблон поєднує Tempo з Grafana Alloy як колектором OpenTelemetry, Prometheus для метрик та Grafana як рівнем візуалізації — надаючи вам самодостатній стек розподіленого трасування, яким ви повністю володієте та керуєте на своєму VPS.