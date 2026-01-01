LibreDesk — це платформа підтримки клієнтів з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує розмови з електронної пошти, онлайн-чату та інших каналів в єдиний робочий простір для команди. Створена для команд підтримки будь-якого розміру, вона охоплює повний життєвий цикл підтримки — від першого контакту до вирішення — за допомогою інструментів для призначення, пріоритизації, відстеження SLA, готових відповідей та опитувань задоволеності клієнтів.

Самостійне розміщення LibreDesk надає вашій команді повне право власності на історію розмов та дані клієнтів, без комісій за агента чи за звернення. Ви контролюєте інфраструктуру, інтеграції та політики зберігання даних, підключаючи свої поштові скриньки та віджети чату безпосередньо, не перенаправляючи дані через сторонню SaaS-платформу.