Розгорнути LibreDesk в один клік.
Омніканальна платформа підтримки клієнтів з відкритим вихідним кодом, з тікет-системою, онлайн-чатом, поштовими скриньками та керуванням SLA.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LibreDesk
LibreDesk — це платформа підтримки клієнтів з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує розмови з електронної пошти, онлайн-чату та інших каналів в єдиний робочий простір для команди. Створена для команд підтримки будь-якого розміру, вона охоплює повний життєвий цикл підтримки — від першого контакту до вирішення — за допомогою інструментів для призначення, пріоритизації, відстеження SLA, готових відповідей та опитувань задоволеності клієнтів.
Самостійне розміщення LibreDesk надає вашій команді повне право власності на історію розмов та дані клієнтів, без комісій за агента чи за звернення. Ви контролюєте інфраструктуру, інтеграції та політики зберігання даних, підключаючи свої поштові скриньки та віджети чату безпосередньо, не перенаправляючи дані через сторонню SaaS-платформу.
Ключові характеристики LibreDesk
Омніканальні вхідні
Керуйте електронною поштою, живим чатом та розмовами на основі API з єдиної скриньки вхідних, щоб агенти ніколи не перемикалися між вкладками для відповіді.
Управління SLA
Визначте цілі щодо часу відповіді та вирішення для кожної вхідної скриньки та отримуйте автоматичні сповіщення до порушення термінів.
Правила автоматизації
Запускайте автоматичне призначення, тегування, зміни пріоритету та відповіді на основі умов розмови та доступності агента.
Шаблонні відповіді
Зберігайте та шукайте багаторазові шаблони відповідей, щоб агенти послідовно відповідали на поширені запитання за лічені секунди.
Опитування CSAT
Надсилайте опитування задоволеності після звернення автоматично та відстежуйте показники для кожного агента, команди та вхідної скриньки з часом.
Чому варто запускати LibreDesk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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