Розгорніть Ralph в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для управління ІТ-активами та інфраструктурою центрів обробки даних з повноцінним REST API.
Виберіть тариф VPS для Ralph
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ralph
Ralph — це система з відкритим кодом для управління активами та CMDB (база даних управління конфігураціями), створена Allegro для масштабного управління ІТ-інфраструктурою. Вона охоплює повний життєвий цикл активів — від придбання та призначення до виведення з експлуатації — як у стійках центрів обробки даних, так і в офісних середовищах, з вбудованою візуалізацією центру обробки даних для планування розміщення стійок та потужності.
Самостійне розміщення Ralph на VPS надає ІТ-команді єдине джерело достовірної інформації для обліку обладнання, ліцензій на програмне забезпечення, контрактів та угод про підтримку без витрат на підписку за кожен актив. Комплексний REST API дозволяє легко інтегрувати Ralph з існуючими системами тікетів, моніторингу та закупівель.
Ключові характеристики Ralph
Відстеження життєвого циклу активів
Відстежуйте кожен актив від замовлення на купівлю до призначення, обслуговування та списання, з повною історією та аудиторським слідом для відповідності та звітності про витрати.
Візуалізація центру даних
Відображайте фізичні схеми стійок за допомогою перетягування, відстежуйте споживання електроенергії на стійку та плануйте розширення потужностей до прибуття обладнання.
REST API
Комплексний REST API дозволяє інтегрувати Ralph із системами тікетів, платформами моніторингу та інструментами закупівель для автоматизації оновлень інвентарю та усунення дублювання введення даних.
Управління ліцензіями програмного забезпечення
Відстежуйте ліцензії на програмне забезпечення, договори та угоди про підтримку разом з апаратними активами, щоб ви завжди знали, що ліцензовано, де воно розгорнуто, і коли настає термін поновлення.
Налаштовані робочі процеси
Визначте гнучкі стани робочого процесу для етапів життєвого циклу активів, щоб ваші процеси закупівель, експлуатації та виведення з експлуатації послідовно виконувалися всією командою.
Чому варто запускати Ralph у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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