Ralph — це система з відкритим кодом для управління активами та CMDB (база даних управління конфігураціями), створена Allegro для масштабного управління ІТ-інфраструктурою. Вона охоплює повний життєвий цикл активів — від придбання та призначення до виведення з експлуатації — як у стійках центрів обробки даних, так і в офісних середовищах, з вбудованою візуалізацією центру обробки даних для планування розміщення стійок та потужності.

Самостійне розміщення Ralph на VPS надає ІТ-команді єдине джерело достовірної інформації для обліку обладнання, ліцензій на програмне забезпечення, контрактів та угод про підтримку без витрат на підписку за кожен актив. Комплексний REST API дозволяє легко інтегрувати Ralph з існуючими системами тікетів, моніторингу та закупівель.