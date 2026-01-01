Знижка до 68% на Databasus

Розгорніть Databasus в один клік.

Self-hosted інструмент для керування резервними копіями баз даних для автоматизації та моніторингу резервних копій PostgreSQL, MySQL і MongoDB.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Databasus в один клік.

Виберіть тариф VPS для Databasus

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Databasus

Databasus – це self-hosted інструмент для керування резервними копіями баз даних, який централізує автоматизоване резервне копіювання для PostgreSQL, MySQL і MongoDB під єдиним веб-інтерфейсом. Він охоплює повний життєвий цикл резервного копіювання – планування, виконання, стиснення, ротацію зберігання та моніторинг стану – без необхідності окремих скриптів для кожного типу баз даних.

Розміщення Databasus на вашому VPS зберігає резервні копії безпосередньо на вашій власній інфраструктурі, усуваючи плату за хмарне сховище за гігабайт і зберігаючи конфіденційні дані під вашим контролем. Веб-панель надає чітку видимість успішності резервного копіювання, використання сховища та історії завдань, тоді як виділені ресурси VPS забезпечують виконання завдань резервного копіювання без впливу на продуктивність робочої бази даних.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Databasus

Підтримка кількох баз даних

Створює резервні копії PostgreSQL, MySQL та MongoDB з єдиного інтерфейсу, замінюючи необхідність керувати окремими скриптами резервного копіювання для кожного механізму бази даних.

Автоматизоване бронювання

Налаштуйте інтервали резервного копіювання та політики зберігання, щоб щоденні, щотижневі та щомісячні резервні копії автоматично змінювалися без ручного втручання.

Веб-панель управління

Відстежуйте стан резервного копіювання, використання сховища та історію завдань з централізованого інтерфейсу з оповіщеннями про збої, що потребують уваги.

Перевірка бекапу

Виконує перевірки цілісності після кожного резервного копіювання, щоб підтвердити, що резервна копія дійсна та придатна до використання, перш ніж вона буде врахована в політиці зберігання.

Відновлення на певний момент часу

Відновіть бази даних до певного знімка резервної копії, що забезпечує аварійне відновлення та безпечне тестування виробничих даних у проміжних середовищах.

Чому варто запускати Databasus у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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