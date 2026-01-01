Databasus – це self-hosted інструмент для керування резервними копіями баз даних, який централізує автоматизоване резервне копіювання для PostgreSQL, MySQL і MongoDB під єдиним веб-інтерфейсом. Він охоплює повний життєвий цикл резервного копіювання – планування, виконання, стиснення, ротацію зберігання та моніторинг стану – без необхідності окремих скриптів для кожного типу баз даних.

Розміщення Databasus на вашому VPS зберігає резервні копії безпосередньо на вашій власній інфраструктурі, усуваючи плату за хмарне сховище за гігабайт і зберігаючи конфіденційні дані під вашим контролем. Веб-панель надає чітку видимість успішності резервного копіювання, використання сховища та історії завдань, тоді як виділені ресурси VPS забезпечують виконання завдань резервного копіювання без впливу на продуктивність робочої бази даних.