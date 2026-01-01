Розгорніть Databasus в один клік.
Self-hosted інструмент для керування резервними копіями баз даних для автоматизації та моніторингу резервних копій PostgreSQL, MySQL і MongoDB.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Databasus
Databasus – це self-hosted інструмент для керування резервними копіями баз даних, який централізує автоматизоване резервне копіювання для PostgreSQL, MySQL і MongoDB під єдиним веб-інтерфейсом. Він охоплює повний життєвий цикл резервного копіювання – планування, виконання, стиснення, ротацію зберігання та моніторинг стану – без необхідності окремих скриптів для кожного типу баз даних.
Розміщення Databasus на вашому VPS зберігає резервні копії безпосередньо на вашій власній інфраструктурі, усуваючи плату за хмарне сховище за гігабайт і зберігаючи конфіденційні дані під вашим контролем. Веб-панель надає чітку видимість успішності резервного копіювання, використання сховища та історії завдань, тоді як виділені ресурси VPS забезпечують виконання завдань резервного копіювання без впливу на продуктивність робочої бази даних.
Ключові характеристики Databasus
Підтримка кількох баз даних
Створює резервні копії PostgreSQL, MySQL та MongoDB з єдиного інтерфейсу, замінюючи необхідність керувати окремими скриптами резервного копіювання для кожного механізму бази даних.
Автоматизоване бронювання
Налаштуйте інтервали резервного копіювання та політики зберігання, щоб щоденні, щотижневі та щомісячні резервні копії автоматично змінювалися без ручного втручання.
Веб-панель управління
Відстежуйте стан резервного копіювання, використання сховища та історію завдань з централізованого інтерфейсу з оповіщеннями про збої, що потребують уваги.
Перевірка бекапу
Виконує перевірки цілісності після кожного резервного копіювання, щоб підтвердити, що резервна копія дійсна та придатна до використання, перш ніж вона буде врахована в політиці зберігання.
Відновлення на певний момент часу
Відновіть бази даних до певного знімка резервної копії, що забезпечує аварійне відновлення та безпечне тестування виробничих даних у проміжних середовищах.
Чому варто запускати Databasus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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