Знижка до 68% на Cal.com

Deploy Cal.com in one click installation.

Open-source scheduling platform for booking meetings with calendar sync, payments, and full data ownership.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Deploy Cal.com in one click installation.

Виберіть тариф VPS для Cal.com

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Cal.com

Cal.com is the open-source alternative to Calendly, giving individuals and businesses complete control over their scheduling infrastructure. With calendar integrations across Google, Outlook, and Apple, built-in video conferencing, Stripe payment processing, and white-label customization, it covers the full range of professional booking needs in one platform.

Self-hosting Cal.com on your VPS eliminates per-user subscription costs, keeps sensitive scheduling and client data under your control, and gives you the freedom to customize booking pages, workflows, and integrations without platform restrictions.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Cal.com

Calendar Sync

Connects with Google Calendar, Outlook, and Apple Calendar to prevent double-booking across all your accounts automatically.

Payment Collection

Accept fees during the booking process through native Stripe integration, removing the need for separate invoicing tools.

White-Label Booking Pages

Fully branded booking pages embed directly on your website so clients never leave your domain during the scheduling experience.

Team Scheduling

Round-robin distribution and collective availability make it easy to route meetings to the right team member automatically.

Workflow Automation

Webhooks, email reminders, and SMS notifications reduce no-shows and keep both parties informed without manual follow-up.

Чому варто запускати Cal.com у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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