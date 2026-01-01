Deploy Cal.com in one click installation.
Open-source scheduling platform for booking meetings with calendar sync, payments, and full data ownership.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cal.com
Cal.com is the open-source alternative to Calendly, giving individuals and businesses complete control over their scheduling infrastructure. With calendar integrations across Google, Outlook, and Apple, built-in video conferencing, Stripe payment processing, and white-label customization, it covers the full range of professional booking needs in one platform.
Self-hosting Cal.com on your VPS eliminates per-user subscription costs, keeps sensitive scheduling and client data under your control, and gives you the freedom to customize booking pages, workflows, and integrations without platform restrictions.
Ключові характеристики Cal.com
Calendar Sync
Connects with Google Calendar, Outlook, and Apple Calendar to prevent double-booking across all your accounts automatically.
Payment Collection
Accept fees during the booking process through native Stripe integration, removing the need for separate invoicing tools.
White-Label Booking Pages
Fully branded booking pages embed directly on your website so clients never leave your domain during the scheduling experience.
Team Scheduling
Round-robin distribution and collective availability make it easy to route meetings to the right team member automatically.
Workflow Automation
Webhooks, email reminders, and SMS notifications reduce no-shows and keep both parties informed without manual follow-up.
Чому варто запускати Cal.com у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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