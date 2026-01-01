Hugo – це найшвидший у світі генератор статичних сайтів, написаний на Go і здатний створювати повноцінні вебсайти за мілісекунди. Він забезпечує роботу порталів документації, маркетингових сайтів, особистих блогів та корпоративних веб-ресурсів для команд, починаючи від окремих розробників до великих організацій, таких як Kubernetes, Netlify та Let's Encrypt.

Самостійний хостинг Hugo на власному VPS надає вам постійне середовище розробки, доступне з будь-якого місця — ідеально для розподілених команд, автоматизованих конвеєрів збірки та проміжних середовищ. Каркас вашого сайту, конфігурація теми та контент завжди доступні через SSH без залежності від сторонніх хостинг-послуг.