Розгортайте Hugo в один клік.
Найшвидший у світі генератор статичних сайтів для створення документаційних сайтів, блогів та портфоліо.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hugo
Hugo – це найшвидший у світі генератор статичних сайтів, написаний на Go і здатний створювати повноцінні вебсайти за мілісекунди. Він забезпечує роботу порталів документації, маркетингових сайтів, особистих блогів та корпоративних веб-ресурсів для команд, починаючи від окремих розробників до великих організацій, таких як Kubernetes, Netlify та Let's Encrypt.
Самостійний хостинг Hugo на власному VPS надає вам постійне середовище розробки, доступне з будь-якого місця — ідеально для розподілених команд, автоматизованих конвеєрів збірки та проміжних середовищ. Каркас вашого сайту, конфігурація теми та контент завжди доступні через SSH без залежності від сторонніх хостинг-послуг.
Ключові характеристики Hugo
Час збірки в мілісекундах
Hugo створює навіть великі сайти з тисячами сторінок менш ніж за секунду, значно швидше, ніж генератори на основі JavaScript.
Без залежностей
Hugo постачається як єдиний бінарний файл без залежностей під час виконання, усуваючи конфлікти версій та спрощуючи конвеєри розгортання.
Вбудований конвеєр активів
Вбудована обробка зображень, пакування JavaScript, компіляція Sass та підтримка TailwindCSS без додаткових інструментів збірки.
Сервер активного перезавантаження
Вбудований сервер розробки миттєво відображає зміни вмісту та дизайну, прискорюючи ітерації під час розробки сайту.
Багатомовна підтримка
Нативна інтернаціоналізація з контентом, URL-адресами та меню для кожної мови робить створення багатомовних сайтів простим без плагінів.
Чому варто запускати Hugo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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